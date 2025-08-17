Þór sigraði ÍR í toppslagnum – Mikilvæg stig fyrir Leiknismenn

Þór vann sterkan sigur á ÍR í toppbaráttunni í 1. deild karla í knattspyrnu og er aðeins einu stigi á eftir toppliði Njarðvíkur með 36 stig.
ÍR fer niður í fjórða sæti með 33 stig eftir umferðina.
Staðan var markalaus í hálfleik en Sigfús Fannar Gunnarsson skoraði á 62. mínútu fyrir Þór sem reyndist sigurmarkið.
Leiknir er enn þá einu stigi frá fallsæti með 16 stig eftir 2:1-sigur á Völsungi. Völsungur er með 19 stig í sjöunda sæti.
Dagur Ingi Hammer Gunnarsson kom Leikni yfir á fyrstu mínútu leiksins og staðan var 1:0 í hálfleik. Sergio Parla Garcia jafnaði metin í 1:1 á 70. mínútu en níu mínútum síðar skoraði
Kári Steinn Hlífarsson sigurmarkið.