Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 17.8.2025 | 18:05 | Uppfært 18:20

Þór sigraði ÍR í toppslagnum – Mikilvæg stig fyrir Leiknismenn

Frá leiknum í Breiðholtinu í dag.
Frá leiknum í Breiðholtinu í dag. mbl.is/Hákon

Þór vann sterkan sigur á ÍR í toppbaráttunni í 1. deild karla í knattspyrnu og er aðeins einu stigi á eftir toppliði Njarðvíkur með 36 stig. 

ÍR fer niður í fjórða sæti með 33 stig eftir umferðina.

Staðan var markalaus í hálfleik en Sigfús Fannar Gunnarsson skoraði á 62. mínútu fyrir Þór sem reyndist sigurmarkið.

Leiknir er enn þá einu stigi frá fallsæti með 16 stig eftir 2:1-sigur á Völsungi. Völsungur er með 19 stig í sjöunda sæti.

Dagur Ingi Hammer Gunnarsson kom Leikni yfir á fyrstu mínútu leiksins og staðan var 1:0 í hálfleik. Sergio Parla Garcia jafnaði metin í 1:1 á 70. mínútu en níu mínútum síðar skoraði 
Kári Steinn Hlífarsson sigurmarkið.

mbl.is
Fleira áhugavert
Kemur sér illa fyrir eldri borgara Þorði varla að sofa 43 ára Íslendingur lést á Spáni „Þetta er algjört rugl, það er staðfest“
Fleira áhugavert
Þorði varla að sofa Funda í dag með foreldrum leikskólabarnanna Krafði fyrirtækið um 90.000 krónur í bætur Grjót hrundi aftur á veginn þar sem banaslys varð