Valsarar niðurlægðir í Eyjum

ÍBV valtaði yfir topplið Vals, 4:1, á Hásteinsvelli í Eyjum í Bestu deild karla í knattspyrnu í dag.
ÍBV stökk upp í sjöunda sætið með sigrinum og er þar með 24 stig. Valur er enn á toppi deildarinnar með 37 stig, fimm stiga forskot á Víking og Breiðablik.
Eyjamenn byrjuðu vel og komust yfir á 18. mínútu með marki eftir hornspyrnu sem Vicente Valor tók. Boltinn fór í höndina á leikmanni Vals og Eyjamenn vildu víti en áður en Þórður Þorsteinsson Þórðarson gat dæmt var Alex Freyr Hilmarsson búinn að negla boltanum á lofti í markið og staðan 1:0.
Sverrir Páll Hjaltested tvöfaldaði forystu heimamanna fimm mínútum síðar með glæsilegu skoti fyrir utan teig.
Valsmenn fengu tvö góð færi til að minnka muninn í fyrri hálfleik en Bjarni Mark skallaði boltann í þverslána eftir hornspyrnu og Lúkas Logi Heimisson komst í flott færi á 32. mínútu en skot hans fór líka í þverslána. ÍBV var því 2:0 yfir í hálfleik.
Eyjamenn vörðust vel í seinni hálfleik og Valsmönnum gekk illa að sækja hratt og að sækja yfir höfuð. Gestirnir mættu illa fyrirkallaðir í seinni hálfleik og Eyjamenn voru með alla stjórn á leiknum.
Þeir komust í 3:0 á 73. mínútu þegar Elvis Bwomono skoraði með fyrstu snertingu sinni í leiknum, mínútu eftir að hann kom inn á af varamannabekknum, eftir frábært spil hjá Sverri Pál og Vincente.
Fjórða mark ÍBV kom á 81. mínútu þegar Oliver Heiðarsson kom með glæsilega fyrirgjöf, fasta með jörðinni á fjær og Hermann Þór Ragnarsson tæklaði boltann í netið.
Valsarar fengu sárabótamark á þriðju mínútu uppbótartímans úr vítaspyrnu sem Patrick Pedersen tók og leikurinn endaði 4:1.
