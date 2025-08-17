Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 17.8.2025 | 16:02

Valsarar niðurlægðir í Eyjum

Eyjamenn fagna marki í dag.
Eyjamenn fagna marki í dag. Ljósmynd/Sigfús Gunnar
ÍBV valtaði yfir topplið Vals, 4:1, á Hásteinsvelli í Eyjum í Bestu deild karla í knattspyrnu í dag.

ÍBV stökk upp í sjöunda sætið með sigrinum og er þar með 24 stig. Valur er enn á toppi deildarinnar með 37 stig, fimm stiga forskot á Víking og Breiðablik.

Eyjamenn byrjuðu vel og komust yfir á 18. mínútu með marki eftir hornspyrnu sem Vicente Valor tók. Boltinn fór í höndina á leikmanni Vals og Eyjamenn vildu víti en áður en Þórður Þorsteinsson Þórðarson gat dæmt var Alex Freyr Hilmarsson búinn að negla boltanum á lofti í markið og staðan 1:0.
Sverrir Páll Hjaltested tvöfaldaði forystu heimamanna fimm mínútum síðar með glæsilegu skoti fyrir utan teig.

Valsmenn fengu tvö góð færi til að minnka muninn í fyrri hálfleik en Bjarni Mark skallaði boltann í þverslána eftir hornspyrnu og Lúkas Logi Heimisson komst í flott færi á 32. mínútu en skot hans fór líka í þverslána. ÍBV var því 2:0 yfir í hálfleik.

Eyjamenn vörðust vel í seinni hálfleik og Valsmönnum gekk illa að sækja hratt og að sækja yfir höfuð. Gestirnir mættu illa fyrirkallaðir í seinni hálfleik og Eyjamenn voru með alla stjórn á leiknum.

Þeir komust í 3:0 á 73. mínútu þegar Elvis Bwomono skoraði með fyrstu snertingu sinni í leiknum, mínútu eftir að hann kom inn á af varamannabekknum, eftir frábært spil hjá Sverri Pál og Vincente.

Fjórða mark ÍBV kom á 81. mínútu þegar Oliver Heiðarsson kom með glæsilega fyrirgjöf, fasta með jörðinni á fjær og Hermann Þór Ragnarsson tæklaði boltann í netið.

Valsarar fengu sárabótamark á þriðju mínútu uppbótartímans úr vítaspyrnu sem Patrick Pedersen tók og leikurinn endaði 4:1.

 

