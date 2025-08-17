Við ætlum okkur ofar

Jökull Elísabetarson, þjálfari karlaliðs Stjörnunnar í fótbolta, var fyrst og fremst ánægður með sigurinn á Vestra í Bestu deildinni í dag. Spurður nánar út í leikinn sagði Jökull þetta:
„Þetta var kaflaskiptur leikur. Vestri mætti í leikinn af gífurlegum krafti og byrjaði strax að ógna. Síðan kemur markið frá þeim þar sem varnarleikurinn hjá okkur var alls ekki góður.
Þetta var fallegur leikur þegar við þurftum á því að halda að hafa hann fallegan en svo var þetta ljótt þegar við þurftum að hafa þetta ljótt. Við vissum að við gætum þurft að berjast vel fyrir þessu í dag sem varð raunin. Þetta er öðruvísi sigur en við höfum oft tekið. Ég er ekkert farinn að hugsa út í hvað mér finnst um þennan leik annað en það að ég er ánægður með sigurinn.“
Lið vilja alls ekki lenda undir á móti Vestra í ljósi þess hversu öflugt liðið er til baka og sprengir síðan upp með hröðum skyndisóknum. Það er baneitrað á móti liðum sem þurfa að fara taka sénsa og sækja. Þetta hlýtur því að vera enn sterkari sigur í ljósi þess að Stjarnan kemur til baka eftir að hafa lent undir, ekki satt?
„Það er mjög sterkt. Þeir komust einu sinni einn á móti markmanni í stórum mistökum hjá okkur en Árni Snær varði glæsilega. Vestri er mjög sterkt lið sem er mjög öflugt varnarlega og vel drillað. Mér fannst við gera vel þar sem við eigum margar sóknir þar sem við hreyfum vel og sköpum færi.
Það er líka sterkt að halda. Sérstaklega liðfara og kasta öllu fram og pressa vel á okkur. Þetta var bara sterkt að öllu leyti.“
Síðast þegar við ræddum saman vildir þú bara ræða um næsta leik og ekkert lengra en það. Þú vildir ekkert ræða toppbaráttu. Núna hlýtur að vera komið tilefni til þess að ræða toppbaráttu þar sem Stjarnan er í 4. sæti og farið að banka á þriðja sætið.
„Ég nefndi síðast að við þyrftum að sýna stöðugleika og stöðugleika í hugarfari. Mér fannst við gera það í dag. Þá get ég alveg sagt í dag nobrainer við ætlum ofar,“ sagði Jökull í samtali við mbl.is.