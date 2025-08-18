Breiðablik líklegra en Palace og Vallecano

Breiðablik mætir Virtus frá San Marínó í umspili um sæti í deildarkeppni Sambandsdeildar Evrópu í fótbolta. Fyrri leikurinn er næstkomandi fimmtudagskvöld á Kópavogsvelli og seinni leikurinn viku síðar í San Marínó.
Samkvæmt reikningum Football Meets Data, þar sem líkur eru reiknaðar með gögnum, eru 96 prósent líkur á að Breiðablik fari áfram í einvíginu.
Ekkert lið er eins sigurstranglegt í sínu einvígi í umspilinu samkvæmt síðunni, sem birti niðurstöðurnar á Instagram.
Í öðru sæti er spænska liðið Rayo Vallecano en liðið mætir Neman Grodno frá Hvíta-Rússlandi í umspilinu. Crystal Palace frá Englandi er í þriðja sæti en Palace mætir norska liðinu Fredrikstad í umspilinu.
View this post on Instagram