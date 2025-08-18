Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 18.8.2025 | 12:30

Færa kvennaleikinn vegna karlaleiksins

María Dögg Jóhannesdóttir og Agla María Albertsdóttir eigast við í …
María Dögg Jóhannesdóttir og Agla María Albertsdóttir eigast við í leik liðanna fyrr í sumar á Sauðárkróki. Ljósmynd/Jóhann Helgi Sigmarsson

Leikur Breiðabliks og Tindastóls í 14. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta hefur verið færður til föstudagsins 22. ágúst. 

Þetta tilkynnti Knattspyrnusamband Íslands, KSÍ, á heimasíðu sinni en til stóð að leikurinn færi fram miðvikudaginn 20. ágúst á Kópavogsvelli.

„Leikdegi Breiðabliks og Tindastóls í Bestu-deild kvenna hefur verið breytt vegna Evrópuleiks karlaliðs Breiðabliks,“ segir í tilkynningu KSÍ.

Karlalið Breiðabliks tekur á móti Virtus frá San Marínó í fyrri leik liðanna í umspili um sæti í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar fimmtudaginn 21. ágúst á Kópavogsvelli en síðari leikur liðanna fer fram 28. ágúst í San Marínó.

mbl.is
