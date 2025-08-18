Þurfum að finna jafnvægi

Júlíus Mar Júlíusson var besti maður KR í kvöld og bar fyrirliðabandið þegar liðið vann Fram 1:0 í sannkölluðum Reykjavíkurslag í bestu deild karla. Með sigrinum lyfti KR sér upp úr fallsæti og upp í það níunda.
Júlíus hafði þetta að segja spurður að því hvað hefði skapað sigur KR í kvöld:
„Það var alvöru karakter í liðinu og við vorum klárir í að henda okkur fyrir alla bolta og gera allt til þess að vinna þennan leik. Frammistaðan var ekkert sú besta en við tökum þessi þrjú stig sem eru gríðarlega mikilvæg fyrir okkur.“
Talandi um að gera allt til að ná í stigin. Leikskipulagið í kvöld var talsvert frábrugðið því sem Óskar Hrafn hefur gefið út að hann vilji spila þar sem KR spilaði mjög þéttan varnarleik nánast allan seinni hálfleikinn.
„Nei, akkúrat, og hann talaði um það í hálfleik og lét okkur heyra það. Hann lagði áherslu á að við myndum spila betur úr pressunni og svona. Síðan þurftum við bara að reyna framfylgja því á vellinum og finna leið til þess að vinna leikinn. Það er það sem við gerðum í dag og náðum í þessi þrjú stig sem eru mikilvæg fyrir okkur.“
KR fer upp í 9. sætið með þessum sigri og á sama tíma dregst Fram niður í fallbaráttuna. Þetta er orðinn ansi þéttur pakki sem er að berjast um að komast upp í efri hlutann fyrir skiptingu. Hvernig sérðu framhaldið fyrir þér?
„Við tökum bara einn dag í einu. Við mætum á æfingu, reynum að bæta okkur og svo bara næsti leikur. Við förum ekki fram úr okkur í þessu en þetta er mjög þéttur pakki eins og þú segir og það er allt opið í þessu.“
Næsti leikur er á móti Stjörnunni sem vann Vestra í gær. Stjarnan berst nú við að reyna sækja þriðja sætið af Breiðabliki á meðan þið getið reynt að koma ykkur í efri hlutann. Það hlýtur á endanum að vera markmið ykkar KR-inga að enda í efri hlutanum, ekki satt?
„Að sjálfsögðu og þetta verður hörkuleikur á móti Stjörnunni. Við ætlum að vinna hann.“
Þið takið þessi þrjú stig í kvöld og í síðasta leik þar sem þið láguð einnig dýpra niður en venjulega á móti Aftureldingu. Eru þessir tveir sigurleikir mögulega vísbending um það að KR þurfi kannski að gefa smá afslátt af þessum stífa sóknarleik sem þið viljið standa fyrir?
„Nei en við þurfum kannski að finna eitthvað jafnvægi í þessu og halda áfram að bæta sóknarleikinn okkar. Við erum kannski ekki vanir svona pressu eins og við fengum í kvöld þannig að við þurfum að finna leiðir til að brjóta okkur út úr slíkum aðstæðum,“ sagði Júlíus Mar í samtali við mbl.is.