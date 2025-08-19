Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 19.8.2025 | 7:00

19. umferð: Þórður og Orri með áfanga - langþráð mark

Þórður Gunnar Hafþórsson - 100 leikir í deildinni.
Þórður Gunnar Hafþórsson - 100 leikir í deildinni. Ljósmynd/Þórir Tryggvason
Víðir Sigurðsson
mbl.is

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Tengdar fréttir

Besta deild í tölum

Fanndís Friðriksdóttir er orðin ein sú leikjahæsta í efstu deild hér á landi.

13. umferð: Fanndís jafnaði Dóru - systur með þrennur

» Fleiri tengdar fréttir

Tveir leikmenn léku sinn 100. leik í efstu deild karla í fótbolta þegar 19. umferðin var leikin á sunnudaginn og í gærkvöld.

Þórður Gunnar Hafþórsson úr Aftureldingu lék sinn 100. leik og skoraði eitt marka liðsins gegn KA í jafntefli liðanna, 3:3. Þórður lék 82 leiki fyrir Fylki í deildinni og hefur síðan leiki 18 leiki fyrir nýliða Aftureldingar í deildinni í ár.

Orri Hrafn Kjartansson úr KR er kominn með 100 leiki.
Orri Hrafn Kjartansson úr KR er kominn með 100 leiki. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Orri Hrafn Kjartansson úr KR lék sinn 100. leik í gærkvöld þegar KR-ingar unnu Fram 1:0 í Úlfarsárdal. Orri á að baki 63 leiki fyrir Val, 35 fyrir Fylki og nú tvo leiki fyrir KR-inga en hann kom til liðs við þá fyrr í þessum mánuði.

Guðjón Ernir Hrafnkelsson skoraði loksins mark í efstu deild.
Guðjón Ernir Hrafnkelsson skoraði loksins mark í efstu deild. Ljósmynd/Þórir Tryggvason

Guðjón Ernir Hrafnkelsson úr KA skoraði langþráð mark þegar Akureyrarliðið gerði jafntefli við Aftureldingu. Það var hans fyrsta mark í deildinni í 64 leikjum með KA og ÍBV.

Sigurður Bjartur Hallsson lék sinn 50. leik í röð í deildinni með FH þegar liðið vann magnaðan sigur á Breiðabliki, 5:4, á sunnudagskvöldið. Aðeins tveir leikmenn sem nú leika í deildinni hafa spilað lengur án þess að missa úr leik, Patrick Pedersen úr Val og Anton Ari Einarsson úr Breiðabliki.

Sigurður Bjartur Hallsson hefur verið óstöðvandi að undanförnu.
Sigurður Bjartur Hallsson hefur verið óstöðvandi að undanförnu. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Sigurður Bjartur skoraði fimmta mark FH í leiknum og hefur nú skorað sjö mörk í síðustu fimm leikjum Hafnarfjarðarliðsins. Hann er kominn í baráttuna um efstu sætin í markakóngskeppni deildarinnar. Baráttan stendur reyndar um annað og þriðja sætið en þessir eru efstir:

18 Patrick Pedersen, Val
10 Eiður Gauti Sæbjörnsson, KR
9 Andri Rúnar Bjarnason, Stjörnunni
9 Sigurður Bjartur Hallsson, FH
9 Tryggvi Hrafn Haraldsson, Val
9 Vuk Oskar Dimitrijevic, Fram
8 Aron Sigurðarson, KR
8 Tobias Thomsen, Breiðabliki
7 Benjamin Stokke, Aftureldingu
7 Örvar Eggertsson, Stjörnunni
6 Björn Daníel Sverrisson, FH
6 Hallgrímur Mar Steingrímsson, KA
6 Hrannar Snær Magnússon, Aftureldingu
6 Jóhannes Kristinn Bjarnason, KR
6 Viktor Jónsson, ÍA

Tengdar fréttir

Besta deild í tölum

Fanndís Friðriksdóttir er orðin ein sú leikjahæsta í efstu deild hér á landi.

13. umferð: Fanndís jafnaði Dóru - systur með þrennur

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Tveir staðir mest kenndir við Gjaldskyldu Segir Hamas hafa samþykkt tillögu um vopnahlé „Þurfum hiklaust að gyrða okkur í brók“ Hugmyndafræðin þvert á vilja íbúa
Fleira áhugavert
Trump undirbýr fund milli Selenskís og Pútíns ESB frestar tollum á járnblendi Átti hið besta samtal við Trump Flösku með bensíni kastað í hús og kveikt í