Góð hugmynd að stytta framlengingu

Leikur FH og Breiðabliks í bikarúrslitum kvenna í fótbolta síðastliðinn laugardag var hin mesta skemmtun og góð auglýsing fyrir íslenska knattspyrnu í kvennaflokki.
Ekki var hægt að kvarta yfir fimm mörkum, fullt af færum, dramatík og heilt yfir bráðskemmtilegum leik.
Úrslitin réðust í framlengingu og var hún betri en margar aðrar framlengingar. Framlenging í fótbolta er 30 mínútur og þótt hún hafi verið góð á Laugardalsvelli á laugardaginn er framlenging í fótbolta almennt allt of löng.
Að spila þriðjung leiksins aftur þegar allir eru orðnir þreyttir er ekki sérlega góð hugmynd og úr takti við aðrar íþróttir.
