Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 19.8.2025 | 17:45

Góð hugmynd að stytta framlengingu

Breiðablik varð bikarmeistari eftir framlengingu.
Breiðablik varð bikarmeistari eftir framlengingu. mbl.is/Hákon
Jóhann Ingi Hafþórsson
Morgunblaðið

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Leikur FH og Breiðabliks í bikarúrslitum kvenna í fótbolta síðastliðinn laugardag var hin mesta skemmtun og góð auglýsing fyrir íslenska knattspyrnu í kvennaflokki.

Ekki var hægt að kvarta yfir fimm mörkum, fullt af færum, dramatík og heilt yfir bráðskemmtilegum leik.

Úrslitin réðust í framlengingu og var hún betri en margar aðrar framlengingar. Framlenging í fótbolta er 30 mínútur og þótt hún hafi verið góð á Laugardalsvelli á laugardaginn er framlenging í fótbolta almennt allt of löng.

Að spila þriðjung leiksins aftur þegar allir eru orðnir þreyttir er ekki sérlega góð hugmynd og úr takti við aðrar íþróttir.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Kafararnir komnir á þurrt land: 6 eldislaxar Fékk dóm í júní en fluttur á Kvíabryggju á morgun „Óvenjulegt að þetta sé svona vel í lagt“ N1 telur ákvörðunina tala sínu máli
Fleira áhugavert
Skiptir Íslendinga gríðarlegu máli Hraðari aflögun mælist í Krýsuvíkurkerfinu Pútín er „óvættur við hliðin okkar“ Lögreglan í húsleitir: Grafan fundin