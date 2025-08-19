KR staðfestir brottför methafans

KR hefur tilkynnt að Alexander Rafn Pálmason, yngsti leikmaður og markaskorari í sögu efstu deildar í knattspyrnu karla, gangi til liðs við danska félagið Nordsjælland næsta sumar.
Bold.dk hafði greint frá því í síðasta mánuði að samkomulag væri í höfn og að Alexander Rafn myndi ganga til liðs við Nordsjælland þegar félagaskiptaglugginn opnar næsta sumar. KR hefur nú staðfest tíðindin.
Hann er aðeins 15 ára gamall og fer ekki fyrr því að leikmenn þurfa að hafa náð 16 ára aldri svo þeir megi spila fyrir erlent félag. Skrifar Alexander Rafn undir þriggja ára samning, sem er hámarkslengd samninga leikmanna undir 18 ára aldri.
Klárar hann því yfirstandandi tímabil með KR og spilar með liðinu fyrri hluta næsta tímabils, en Alexander Rafn verður 16 ára í apríl næstkomandi.