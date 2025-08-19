Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 19.8.2025 | 10:15 | Uppfært 10:51

KSÍ deildi samskiptum dómara í umdeilda atvikinu

Morten Hansen fyrirliði Vestra og Baldur Logi Guðlaugsson í leiknum.
Morten Hansen fyrirliði Vestra og Baldur Logi Guðlaugsson í leiknum. mbl.is/Hákon Pálsson

Ívar Orri Kristjánsson dæmdi mark af Vestra gegn Stjörnunni í 18. umferð Bestu deildar karla í knattspyrnu og KSÍ setti inn upptöku af atvikinu á samfélagsmiðla.

Vladimir Tufegdzic var rangstæður og Ívar og aðstoðarmenn hans mátu það þannig að hann væri fyrir Árna Snæ Ólafssyni í markinu sem gat þá ekki varið skotið.

KSÍ deildi samskiptum dómarateymis sín á milli og við leikmenn Vestra í myndbandi á Instagram-síðu fyrir dómara á vegum sambandsins.

„Túfa, þú stendur fyrir markmanninum,“ sagði Guðmundur Ingi Bjarnason aðstoðardómari.

Tufegdzic var rangstæður. Við þurfum að taka ákvörðun. Frá mínu sjónarhorni þá hefur hann áhrif á markmanninn þegar hann tekur hlaupið, þannig sé ég þetta,“ sagði Ívar.

„Hann er aldrei að fara að grípa boltann hvort sem er, “ svaraði Morten Hansen, fyrirliði Vestra.

„Það er þín skoðun. Við þurfum að taka erfiðar ákvarðanir. Þetta gerist ekki oft.“

Stjarnan vann leikinn 2:1.

mbl.is
Fleira áhugavert
Átti hið besta samtal við Trump Fengu grjótið lánað Hraðbanka stolið í Mosfellsbæ Hugmyndafræðin þvert á vilja íbúa
Fleira áhugavert
Pútín er „óvættur við hliðin okkar“ Flösku með bensíni kastað í hús og kveikt í Tveir staðir mest kenndir við Gjaldskyldu „Það er rotta í rúminu": Annað útkallið á 15 árum