Hrækti á dómara í Garðabænum

Stuðningsmaður Þróttar úr Vogum hrækti á dómara eftir leik liðsins við KFG í 2. deild karla 30. júlí síðastliðinn.
Leikurinn endaði 4:3 fyrir KFG og fengu tveir leikmenn Þróttar rautt spjald í leiknum og átti stuðningsmaðurinn greinilega erfitt með að sætta sig við það.
Aganefnd KSÍ sektaði Þrótt um 200 þúsund krónur vegna atviksins en í úrskurði nefndarinnar, sem kom út í gær, stóð að um vítaverða framkomu áhorfenda hafi verið að ræða.
Fótbolti.net greinir frá ástæðu sektarinnar í dag. Atli Björn E Levy var aðaldómari í leiknum og þeir Guðni Freyr Ingvason og Tryggvi Elías Hermannsson aðstoðardómarar.