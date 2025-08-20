Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 20.8.2025 | 12:49

Hrækti á dómara í Garðabænum

mbl.is/Eggert Jóhannesson

Stuðningsmaður Þróttar úr Vogum hrækti á dómara eftir leik liðsins við KFG í 2. deild karla 30. júlí síðastliðinn.

Leikurinn endaði 4:3 fyrir KFG og fengu tveir leikmenn Þróttar rautt spjald í leiknum og átti stuðningsmaðurinn greinilega erfitt með að sætta sig við það.

Aganefnd KSÍ sektaði Þrótt um 200 þúsund krónur vegna atviksins en í úrskurði nefndarinnar, sem kom út í gær, stóð að um vítaverða framkomu áhorfenda hafi verið að ræða.

Fótbolti.net greinir frá ástæðu sektarinnar í dag. Atli Björn E Levy var aðaldómari í leiknum og þeir Guðni Freyr Ingvason og Tryggvi Elías Hermannsson aðstoðardómarar.

mbl.is
Fleira áhugavert
Kapphlaupið um vinnslugetuna Íslendingar flykkjast að Gjaldskyldu „Óviðeigandi“ að látnir liggi á stofu með lifandi „Eitthvað kolvitlaust við efnahagslífið hér“
Fleira áhugavert
Þegar íslenskan er einungis til skrauts Víða sést til sólar: Hiti gæti náð 20 stigum á Suðurlandi „Mistök“ að drög að harðorðri umsögn voru birt Segir sleggju stjórnvalda hafa misst mark sitt