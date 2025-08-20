Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 20.8.2025 | 14:05 | Uppfært 15:33

Ítalskt stórlið með augastað á leikmanni FH

Thelma Karen Pálmadóttir.
Thelma Karen Pálmadóttir. mbl.is/Hákon Pálsson

​Knattspyrnukonan Thelma Karen Pálmadóttir gæti verið á leið til ítalska stórliðsins Roma.

Þetta tilkynnti Davíð Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá FH, í samtali við fótbolta.net.

Thelma Karen, sem er einungis 17 ára gömul, hefur skorað fjögur mörk í 13 leikjum í Bestu deildinni í sumar en hún er uppalin í Hafnarfirðinum.

Þá skoraði hún tvívegis í bikarúrslitaleiknum gegn Breiðabliki á Laugardalsvelli á dögunum þar sem Blikar fögnuðu naumum sigri eftir framlengdan leik, 3:2.

Roma hafnaði í þriðja sæti ítölsku A-deildarinnar á síðustu leiktíð en liðið hefur tvívegis orðið Ítalíumeistari.

