Ítalskt stórlið með augastað á leikmanni FH

Knattspyrnukonan Thelma Karen Pálmadóttir gæti verið á leið til ítalska stórliðsins Roma.
Þetta tilkynnti Davíð Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá FH, í samtali við fótbolta.net.
Thelma Karen, sem er einungis 17 ára gömul, hefur skorað fjögur mörk í 13 leikjum í Bestu deildinni í sumar en hún er uppalin í Hafnarfirðinum.
Þá skoraði hún tvívegis í bikarúrslitaleiknum gegn Breiðabliki á Laugardalsvelli á dögunum þar sem Blikar fögnuðu naumum sigri eftir framlengdan leik, 3:2.
Roma hafnaði í þriðja sæti ítölsku A-deildarinnar á síðustu leiktíð en liðið hefur tvívegis orðið Ítalíumeistari.