Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 20.8.2025 | 19:52

Valskonur komnar á flug

Elísa Viðarsdóttir úr Val verst Þórdísi Elvu Ágústsdóttur hjá Þrótti …
Elísa Viðarsdóttir úr Val verst Þórdísi Elvu Ágústsdóttur hjá Þrótti í kvöld en þær voru áður liðsfélagar hjá Val. mbl.is/Eyþór
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Valur sigraði Þrótt, 2:0, á útivelli í Reykjavíkurslag í 14. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta í kvöld. Þróttur er áfram í þriðja sæti með 37 stig og Valur í fjórða með 24. Valur hefur unnið þrjá leiki í röð í deildinni og fjóra af síðustu fimm.

Þróttur fékk úrvalsfæri til að skora fyrsta mark leiksins á 8. mínútu þegar Tinna Brá Magnúsdóttir í marki Vals tók framherjann Kaylu Rollins niður innan teigs. Katie Cousins fór á vítapunktinn en Tinna bætti upp fyrir fyrri mistök með glæsilegri markvörslu.

Valur var nálægt því að komast yfir á 24. mínútu. Fyrst átti Fanndís Friðriksdóttir skot í slána úr teignum og Jordyn Rhodes skaut rétt framhjá úr góðu færi er hún fylgdi á eftir.

Valsliðið þurfti að bíða fram að lokamínútu fyrri hálfleiks en þá skoraði Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir fyrsta markið er hún afgreiddi boltann í netið af stuttu færi eftir að Rhodes skallaði boltann á hana. Var staðan í hálfleik því 1:0.

Á 50. mínútu var komið að Ragnheiði að leggja upp mark á Rhodes. Sú fyrrnefnda átti þá góða fyrirgjöf frá hægri og Rhodes kláraði færið úr teignum með glæsilegu skoti upp í hornið.

Varamaðurinn Helena Ósk Hálfdánardóttir fékk tvö úrvalsfæri til að skora þriðja mark Vals er hún slapp í tvígang í gegn á sömu mínútunni stundarfjórðungi fyrir leikslok en Mollee Swift í marki Þróttar varði vel frá henni í bæði skiptin.

Valskonur voru áfram líklegri til að bæta við en Þróttur að minnka muninn en fleiri urðu mörkin ekki. 

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Fram 2:5 Víkingur R. opna
90. mín. Leik lokið

Leiklýsing

Þróttur R. 0:2 Valur opna loka
90. mín. Elísa Viðarsdóttir (Valur) fær gult spjald Of sein í einvígi við Maríu á kantinum.
mbl.is
Fleira áhugavert
„Fólk mun verða vart við lögreglu“ „Þurfum við að kalla fram samdrátt í kerfinu?“ Eitt fyrirtæki virðist bera mesta sök á Gjaldskyldu Segir sleggju stjórnvalda hafa misst mark sitt
Fleira áhugavert
Gagnaver á Bakka til skoðunar Eitt fyrirtæki virðist bera mesta sök á Gjaldskyldu „Mistök“ að drög að harðorðri umsögn voru birt Segir sleggju stjórnvalda hafa misst mark sitt