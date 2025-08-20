Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 20.8.2025 | 19:55

Víkingar sóttu dýrmæt stig í markaleik gegn Fram

Bergdís Sveinsdóttir skoraði tvö mörk fyrir Víking í kvöld.
Bergdís Sveinsdóttir skoraði tvö mörk fyrir Víking í kvöld. Ljósmynd/Kristinn Steinn
Jón Kristinn Jónsson

jonkr@mbl.is

Fram tók á móti Víkingi í 14. umferð bestu deildar kvenna í kvöld og lauk leiknum með sigri Víkinga, 5:2. 

Eftir leikinn eru Víkingar í næst neðsta sæti með 13 stig en Fram gæti verið að sogast niður fallbaráttu og er í 7. sæti með 15 stig.

Fyrri hálfleikur var ansi rólegur að mestu. Nokkur hálffæri áttu sér stað í hálfleiknum en á 17. mínútu leiksins komust Víkingskonur yfir í leiknum. Atvikaðist það þannig að boltinn datt fyrir Shaina Ashouri við vítateiginn og skoraði hún af það miklu öryggi að Þóra Rún Óladóttir markvörður Fram reyndi ekki einu sinni að verja boltann.

Fram átti nokkrar tilraunir til að jafna leikinn en tókst ekki. Var mark Shainu því það eina í fyrri hálfleik og staðan 1:0 fyrir Víkinga í hálfleik.

Seinni hálfleikur var töluvert fjörlegri en sá fyrri. Víkingar fengu hornspyrnu á 49. mínútu. Bergþóra Sól Ásmundsdóttir gaf boltann fyrir markið og þar var Ísfold Marý Sigtryggsdóttir mætt til að koma boltanum í netið og staðan orðin 2:0 fyrir gestina. 

Dominique Bond-Flasza minnkaði muninn fyrir Fram á 64. mínútu leiksins eftir hornspyrnu frá Unu Rós Unnarsdóttur. Staðan orðin 2:1 fyrir Víkinga.

Víkingar voru ekki lengi að svara fyrir mark Fram. Emma Steinsen gaf þá langa sendingu á Ashley Clark sem gaf boltann á Ísfold Marý, sem gaf boltann aftur á Ashley sem skoraði af öryggi á 70. mínútu og staðan orðin 3:1 fyrir Víkinga.

Mackenzie Smith var ekki á því að gefast upp fyrir Fram því hún skoraði strax á 73. mínútu eftir að Eva Ýr Helgadóttir hafði varið skot frá öðrum leikmanni Fram. Staðan 3:2 fyrir Víkinga.

Enn eitt markið kom á 78. mínútu þegar Bergdís Sveinsdóttir, sem var nýkomin inn á í leiknum, skoraði með viðstöðulausu skoti eftir fyrirgjöf frá Ashley. Staðan orðin 4:2 fyrir Víkinga.

Bergdís Sveinsdóttir var aftur á ferðinni fyrir Víkinga á 86. mínútu þegar hún skoraði eftir frábæra sendingu frá Shainu. Staðan orðin 5:2 fyrir Víkinga sem urðu lokatölur leiksins. 

mbl.is
