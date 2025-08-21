Breiðablik fer með forskot til San Marínó

Var þetta fyrri leikur liðanna en liðið sem vinnur einvígið kemst í Sambandsdeild Evrópu. Seinni leikur liðanna verður eftir viku í San Marínó.
Það sást fljótt að gæðamunur var á liðunum og sóttu Blikar án afláts nánast allan fyrri hálfleikinn. Á því var samt undantekning. Abdoul Aziz Niang brunaði upp í skyndisókn fyrir Virtus á 11. mínútu leiksins. Gaf hann boltann á Ivan Buonocunto og í þann mund rekst Viktor Örn Margeirsson í hælana á Buonocunto innan vítateigs og víti var réttilega dæmt. Úr vítaspyrnunni skoraði síðan Stefano Scappini af miklu öryggi.
Eftir þetta var leikurinn algjör einstefna og sóttu Blikar án afláts. Fengu Blikar fjöldann allan af hálffærum en mörkin létu á sér standa. Breiðablik jafnaði síðan leikinn á 31. mínútu leiksins. Kristinn Jónsson átti þá frábæran sprett innan vítateigs Virtus, gaf boltann fyrir markið sem leitaði síðan út í teig og þar var Valgeir Valgeirsson réttur maður á réttum stað. Skaut hann boltanum af öllu afli í netið og jafnaði leikinn.
Staðan í hálfleik var 1:1.
Breiðablik byrjaði seinni hálfleik með stórsókn og var leikurinn hálfgerð einstefna í upphafi. Á 53. mínútu fengu Blikar dæmda vítaspyrnu. Svo virtist sem svo að brotið hafi verið á Valgeiri Valgeirssyni en eftir að hafa skoðað atvikið ítrekað get ég ekki með nokkru móti séð í hverju brotið felst. Vítaspyrna var samt niðurstaðan og skoraði Tobias Thomsen af miklu öryggi og kom Blikum 2:1 yfir í leiknum.
Áfram héldu Blikar að einoka leikinn og sóttu stíft að marki Virtus en 11 manna varnarmúr gestanna hélt ansi vel. Guðmundur Mangússon skoraði mark þegar komið var í uppbótartíma leiksins en dómarinn dæmdi rangstöðu og var það staðfest af VAR.
Eftir að hafa séð atvikið verður að segja að þar mátti ansi litlu muna, svo litlu að ég gat ekki séð það. Sama hvað leikmenn Breiðabliks reyndu til að koma inn þriðja markinu þá kom það ekki og fara Blikar því með eins marks forskot til San Marínó eftir viku.