Karlalið Breiðabliks í fótbolta hefur leikið átta leiki í röð án sigurs í öllum keppnum. Liðið freistar þess að breyta því er það mætir Virtus frá San Marínó í fyrri leik liðanna í umspili um sæti í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar.
„Þetta er ekki taktur sem við viljum vera í. Þetta getur komið fyrir þar sem takturinn er ekki upp á tíu. Það er okkar að snúa því gengi við og fá sigra á blað,“ sagði Höskuldur Gunnlaugsson fyrirliði Breiðabliks í samtali við mbl.is.
„Við viljum henda í góða ákefð á Kópavogsvelli. Lið mæta hingað og vita ekki alltaf við hverju þau eiga að búast. Við viljum setja tóninn strax í fyrsta leik og það er oft erfitt fyrir andstæðinginn að ranka við sér eftir það,“ bætti hann við.