FH tapaði stigum í toppbaráttunni

Stjarnan og FH skildu jöfn, 2:2, í 14. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta í kvöld. FH er áfram í öðru sæti en nú fimm stigum á eftir toppliði Breiðabliks og hafa bæði lið spilað 14 leiki. Stjarnan er í sjötta sæti með 16 stig.
Mikið jafnræði var með liðunum framan af leik en það voru stjörnukonur sem skoruðu fyrsta markið. Það gerði Birna Jóhannsdóttir er hún afgreiddi boltann glæsilega úr teignum eftir sendingu frá Úlfu Dís Kreye Úlfarsdóttur og góð tilþrif hjá Jessicu Ayers þar á undan.
Stjarnan var líklegri til að bæta við en FH að jafna það sem eftir lifði fyrri hálfleiks. Úlfa átti skot í varnarmann í góðu færi á 39. mínútu og Arna Dís Arnþórsdóttir skaut rétt framhjá utan teigs.
FH skapaði sér lítið og Bridgette Skiba, nýr markvörður Stjörnunnar, hafði lítið að gera. Var staðan í leikhléi því 1:0, Stjörnunni í vil.
Seinni hálfleikurinn var rólegur framan af en lifnaði heldur betur við síðasta korterið. Arna Eiríksdóttir jafnaði með skalla eftir hornspyrnu frá Andreu Rán Snæfeld Hauksdóttur á 76. mínútu, 1:1.
Þannig var staðan fram að 82. mínútu þegar Snædís María Jörundsdóttir kom Stjörnunni aftur yfir með marki af stuttu færi eftir að hún fylgdi á eftir í kjölfar þess að Macy Enneking í marki FH varði skot frá Fanneyju Lísu Jóhannsdóttur.
Aðeins þremur mínútum síðar jafnaði Berglind Freyja Hlynsdóttir er hún afgreiddi boltann örugglega í markið eftir langa sendingu fram hjá Örnu Eiríksdóttur. Reyndist það síðasta mark leiksins og skiptu liðin með sér stigunum.