Glæsimörk í langþráðum sigri Þórs/KA

Þór/KA vann FHL örugglega 4:0 í Bestu-deild kvenna í knattspyrnu í kvöld. Leikurinn var í 14. umferð deildarinnar og leikið var í Boganum á Akureyri.
Sigurinn breytti engu um stöðu liðsins í deildinni. Þór/KA er áfram í 5. sætinu, nú með 21 stig. FHL er á botninum með 3 stig.
Heimakonur byrjuðu leikinn með leiftursókn og uppskáru úr henni hornspyrnu. Eftir spyrnuna barst boltinn í fætur Kimberley Dóru Hjálmarsdóttur sem stödd var við vítateigslínuna örlítið vinstra megin við miðjan teiginn. Hún þrumaði á markið og boltinn spýttist í slána og niður. Enginn virtist tilbúinn að fagna marki en aðstoðardómari veifaði boltann inni og staðan því 1:0 eftir rúma mínútu.
Þór/KA var með völdin áfram en það vantaði brodd í sóknarleik liðsins. Það þurfti annað frábært skot til að bæta við marki. Það skot tók Karen María Sigurgeirsdóttir af 30 metra færi og boltinn sveif upp í skeytin hægra megin.
Í stöðunni 2:0 vöknuðu gestirnir loks til lífsins og smám saman fór FHL að ógna meir og meir marki Þórs/KA. Taylor Hamlett fékk algjört dauðafæri en Jessica Berlin varði frá henni. Í kjölfarið fylgdu nokkrar snarpar sóknir og hornspyrnur. FHL náði ekki að skora og því var staðan 2:0 í hálfleik.
Þór/KA kom mun ferskari inn í seinni hálfleikinn og ætlaði greinilega ekki að láta taka sig í bólinu. Leið ekki á löngu þar til Sandra María Jessen var búin að bæta við marki með föstum skalla. Hulda Ósk Jónsdóttir átti frábæra fyrirgjöf á Söndru, sem þáði hana með þökkum. Tíunda mark Söndru Maríu í deildinni. Hún hefði svo getað bætt því ellefta við nokkru síðar þegar Þór/KA fékk víti. Embla Fönn Jónsdóttir í marki FHL gerði sér lítið fyrir og varði spyrnu Söndru. Staðan var því áfram 3:0 og þannig var staðan fram á lokaandartök leiksins þrátt fyrir ágæt færi hjá hvoru liði.
Tíunda bekkingurinn Bríet Fjóla Bjarnadóttir átti þó síðasta orðið í leiknum. Hún skoraði glæsimark á síðustu mínútu uppbótartímans og lauk því leiknum 4:0.
