„Í draumaheimi hefði ég viljað meira forskot“

Höskuldur Gunnlaugsson fyrirliði Breiðabliks í knattspyrnu var ánægður með sigur á Virtus frá San Marínó í fyrri leik liðanna í umspili um að komast í deildarkeppni Sambandsdeildar Evrópu í kvöld.
Það má með sanni segja að Blikar hafi yfirspilað lið Virtus í kvöld þó svo að mörkin hefðu mátt vera fleiri. Spurður út í sigurinn sagði Höskuldur þetta:
„Í draumaheimi hefði ég alveg viljað meira forskot. Leikurinn spilaðist alveg þannig að við hefðum átt að geta skorað fleiri mörk. En leikurinn vandaðist aðeins þegar þeir fá smá forgjöf eftir vítaspyrnuna.
Ég hefði klárlega viljað að við færum betur með þær stöður sem við sköpuðum okkur. En að þessu sögðu þá verðum við bara að horfa þannig á hlutina að við erum með forskot og við þurfum að klára þetta einvígi með forskot. Ef það tekst þá er mér alveg sama hversu mörg mörk eru skoruð.“
Þið fáið á ykkur víti sem skrifast á smá óheppni þar sem Viktor rekst í hælana á leikmanni Virtus. Það hlýtur að vera vont að lenda undir á móti liði eins og Virtus sem spilar síðan bara 11 manna varnarbolta restina af leiknum.
„Algjörlega og það er alveg allt önnur sviðsmynd ef þú kemst yfir á móti svona liði sem ætlar að spila þétta vörn og beita skyndisóknum. En við náðum að snúa þessu upp í sigur og það er ekkert sjálfsagt.
En ég hefði alveg verið til í að vera í betri stöðu til að fara út en að því sögðu erum við yfir í hálfleik og það er bara okkar að fara út og halda áfram að vera með frumkvæðið og loka þessu verkefni úti.“
Þið farið núna á þeirra heimavöll. Í dag voruð þið með öll völd á vellinum og nánast einokið boltann. Verður það sama uppi á teningnum í leiknum í San Marínó eftir viku?
„Fyrir fram myndi ég halda það. Ég skynja alveg að við erum í betra standi en þeir. Það er líka meiri ákefð í okkur. Ég myndi ekki halda að það væri sniðugt að fara þarna út og ætla að fara að verja einhverja stöðu því þá gætir þú verið að bjóða þeim upp í hættulegan dans.
Það má ekki gleyma því að þeir unnu meistara Moldóvu 3:0 á þessum heimavelli sínum þannig að það má ekki taka neinu sem gefnu. Við förum bara út og pössum að við séum áfram með frumkvæðið, ákefðina, pressuna og látum þá hlaupa.
Þannig að ég held að nálgunin verði svipuð. Þetta er draumatækifæri fyrir þá sem eru komnir í þessa stöðu, að geta komist í þessa Sambandsdeild. Þannig við verðum að mæta af öllu afli í leikinn í San Marínó,“ sagði Höskuldur í samtali við mbl.is.