Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 21.8.2025 | 20:02

ÍBV vann deildina – Fylkir og Afturelding fallin

Allison Grace Lowrey skoraði þrennu fyrir ÍBV þegar liðið tryggði …
Allison Grace Lowrey skoraði þrennu fyrir ÍBV þegar liðið tryggði sér sigur í deildinni. Ljósmynd/Sigfús Gunnar

ÍBV tryggði sér í kvöld sigur í 1. deild kvenna í knattspyrnu með því að leggja HK örugglega að velli, 4:1, í toppslag 16. umferðar í Vestmannaeyjum í kvöld. Fylkir og Afturelding eru þá fallin niður í 2. deild.

ÍBV er á toppnum með 43 stig þegar aðeins tvær umferðir eru óleiknar og HK er í öðru sæti með 34 stig.

Í leiknum í Vestmannaeyjum í kvöld var markalaust í leikhléi en í síðari hálfleik tók hin bandaríska Allison Lowrey til sinna ráða.

Hún gerði sér lítið fyrir og skoraði þrennu á 13 mínútum og er langmarkahæst í deildinni með 21 mark.

Olga Sevcova bætti svo við fjórða marki Eyjakvenna, sem var hennar tólfta deildarmark í sumar, áður en Natalie Wilson skoraði sárabótamark fyrir HK.

Grindavík/Njarðvík á möguleika

Grindavík/Njarðvík vann stórsigur á Aftureldingu, 8:0, í Njarðvík og styrkti þar með stöðu sína í þriðja sætinu ásamt því að senda gestina úr Mosfellsbæ endanlega niður í 2. deild.

Grindavík/Njarðvík er með 32 stig, tveimur stigum á eftir HK en efstu tvö liðin fara upp í Bestu deildina. Afturelding er á botninum með sex stig.

Tinna Hrönn Einarsdóttir skoraði þrennu í fyrri hálfleik auk þess sem Ása Björg Einarsdóttir og Danai Kaldaridou komust á blað.

Í síðari hálfleik bættu heimakonur svo við þremur mörkum.

Grótta vann grannaslaginn

Grótta hafði betur gegn nágrönnunum í KR, 2:0, á Seltjarnarnesi. Grótta fór þar með upp í fjórða sæti og er með 31 stig, þremur á eftir HK í öðru sæti. KR er í fimmta sæti með 22 stig.

Grótta á því líkt og Grindavík/Njarðvík ennþá möguleika á að tryggja sér sæti í Bestu deildinni á næsta tímabili.

Hulda Ösp Ágústsdóttir skoraði bæði mörk Gróttu og er komin með tólf mörk í deildinni á tímabilinu.

Jafntefli dugði Fylki ekki

Fylkir og Keflavík skildu loks jöfn, 1:1, í Árbænum sem þýðir að Fylkir er fallinn niður í 2. deild og Keflavík heldur sæti sínu.

Fylkir er í næstneðsta sæti með átta stig og Keflavík er sæti ofar með 16.

Melissa Garcia kom Keflavík yfir snemma leiks áður en Eva Stefánsdóttir jafnaði metin fyrir Fylki í síðari hálfleik.

Fréttin verður uppfærð með markaskorurum sem vantar þegar þeir berast.

mbl.is
Fleira áhugavert
Stýrivaxtastefna Seðlabankans gengin sér til húðar Fjórum sinnum utanvega á tveimur dögum Strípalingar í Gufunesi vekja eftirtekt Breyting á hóteli kostaði 9 milljarða
Fleira áhugavert
Einu flokkarnir á þingi sem bæta við sig fylgi Fjórum sinnum utanvega á tveimur dögum Kröfu um gæsluvarðhald hafnað Strípalingar í Gufunesi vekja eftirtekt