ÍBV tryggði sér í kvöld sigur í 1. deild kvenna í knattspyrnu með því að leggja HK örugglega að velli, 4:1, í toppslag 16. umferðar í Vestmannaeyjum í kvöld. Fylkir og Afturelding eru þá fallin niður í 2. deild.
ÍBV er á toppnum með 43 stig þegar aðeins tvær umferðir eru óleiknar og HK er í öðru sæti með 34 stig.
Í leiknum í Vestmannaeyjum í kvöld var markalaust í leikhléi en í síðari hálfleik tók hin bandaríska Allison Lowrey til sinna ráða.
Hún gerði sér lítið fyrir og skoraði þrennu á 13 mínútum og er langmarkahæst í deildinni með 21 mark.
Olga Sevcova bætti svo við fjórða marki Eyjakvenna, sem var hennar tólfta deildarmark í sumar, áður en Natalie Wilson skoraði sárabótamark fyrir HK.
Grindavík/Njarðvík vann stórsigur á Aftureldingu, 8:0, í Njarðvík og styrkti þar með stöðu sína í þriðja sætinu ásamt því að senda gestina úr Mosfellsbæ endanlega niður í 2. deild.
Grindavík/Njarðvík er með 32 stig, tveimur stigum á eftir HK en efstu tvö liðin fara upp í Bestu deildina. Afturelding er á botninum með sex stig.
Tinna Hrönn Einarsdóttir skoraði þrennu í fyrri hálfleik auk þess sem Ása Björg Einarsdóttir og Danai Kaldaridou komust á blað.
Í síðari hálfleik bættu heimakonur svo við þremur mörkum.
Grótta hafði betur gegn nágrönnunum í KR, 2:0, á Seltjarnarnesi. Grótta fór þar með upp í fjórða sæti og er með 31 stig, þremur á eftir HK í öðru sæti. KR er í fimmta sæti með 22 stig.
Grótta á því líkt og Grindavík/Njarðvík ennþá möguleika á að tryggja sér sæti í Bestu deildinni á næsta tímabili.
Hulda Ösp Ágústsdóttir skoraði bæði mörk Gróttu og er komin með tólf mörk í deildinni á tímabilinu.
Fylkir og Keflavík skildu loks jöfn, 1:1, í Árbænum sem þýðir að Fylkir er fallinn niður í 2. deild og Keflavík heldur sæti sínu.
Fylkir er í næstneðsta sæti með átta stig og Keflavík er sæti ofar með 16.
Melissa Garcia kom Keflavík yfir snemma leiks áður en Eva Stefánsdóttir jafnaði metin fyrir Fylki í síðari hálfleik.
Fréttin verður uppfærð með markaskorurum sem vantar þegar þeir berast.