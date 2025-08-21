Komu inn í leikinn eftir 25 mínútur

Björgvin Karl Gunnarsson þjálfari FHL var ekki nógu hress með sitt lið eftir 4:0-tap gegn Þór/KA í Bestu-deild kvenna í fótbolta. Leikurinn var þó jafnari en tölurnar sýna og öll mörk Þórs/KA voru stórglæsileg.
„Mér fannst við ekki byrja leikinn vel og komum ekki inn í hann fyrr en eftir 25 mínútur. Það bara kostaði okkur leikinn í dag.“
FHL lenti 1:0 undir á 2. mínútu og staðan var orðin 2:0 eftir 19 mínútur. Seinni hluta hvors hálfleiks var FHL að spila vel og ógna marki Þórs/KA.
„Við áttum okkar sénsa til að skora mörk í fyrri hálfleik svona í kring um 35-40 mínútu. Svo slökuðum við aðeins á. Svo var rætt um það í hálfleik að mæta grimmari til leiks en það gekk ekki. Við fórum aftur í gang eftir þriðja markið þeirra. Við sköpuðum okkur sénsa og góðar stöður. Því miður þá mátt þú ekki gera nein mistök á móti Þór/KA. Við gerðum fleiri mistök en þær.“
En mörk Þórs/KA voru nú ekkert slor og kannski erfitt að gera eitthvað í þeim. Markvörður ykkar stóð sig mjög vel í þessum leik og það má segja að skotin sem fóru inn hafi verið óverjandi.
„Fyrsta mark þeirra kom eftir hornspyrnu og klafs. Mér fannst við hefðum getað gert betur þar og svo þarf að mæta og loka á leikmennina í öðru og fjórða markinu þeirra. Ef þessi skot fara á rammann þá getur boltinn alltaf legið inni. Þetta er líka spurning um að gera betur áður en lokaatburðarrásin fer af stað. Við náðum því ekki.“
Lið FHL hefur verið að eflast í síðustu leikjum og fyrsti sigurinn kom um daginn.
„Það fóru þrír leikmenn frá okkur og þrír komu í staðinn. Það hefur vissulega bætt okkar leik. Fyrir þessa uppstokkun þá áttum við oft mjög góða kafla í leikjum. Því miður náðum við ekki að nýta okkur það til sigurs. Það vantaði oft að binda endahnútinn á sóknirnar. Í dag fengum við alveg færi til að skora tvö, þrjú mörk en það hefði varla dugað þar sem Þór/KA skoraði fjögur,“ sagði Björgvin Karl að lokum.