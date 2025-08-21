„Það eru sléttir tveir mánuðir frá síðasta sigri okkar í deildinni og það eru allt of margar nætur án þess að vera með sigur,“ sagði Jóhann Kristinn Gunnarsson þjálfari Þórs/KA eftir góðan 4:0 sigur liðs hans gegn FHL í Bestu deild kvenna í knattspyrnu í kvöld.
„Ég er ógeðslega ánægður með liðið í dag. Við komum með orku, kraft, vilja og hugarfar sem kæfði mjög öflugt lið FHL. Mér er alveg sama hvað hver segir og hvað taflan segir. Þetta lið sem við vorum að spila á móti í dag er bæði miklu betra en staðan í deildinni segir og líka miklu betra en úrslit leiksins í dag sýna. Það er hrós á mitt lið hvernig við spiluðum gegn þeim.
Vopn FHL, gæði leikmanna og skipulag liðsins er að mínu mati mjög gott. Þess vegna er ég alveg í skýjunum hvernig mitt lið spilaði í dag. Við getum alltaf gert betur fótboltalega og gerðum einhver klaufamistök í leiknum. Við getum samt orðað það þannig að stelpurnar komu vel undirbúnar í prófið. Viljinn var mikill, framlagið mikið. Að stoppa þetta lið með tvo af hættulegustu sóknarmönnum deildarinnar er frábært. Við héldum hreinu. Ég gæti ekki verið ánægðari.“
Orð að sönnu hjá Jóhanni því FHL sýndi á köflum í leiknum að liðið er mjög beitt fram á við og skeinuhætt. Þjálfarinn var vel meðvitaður um það og hafði greinilega undirbúið leikmenn sína vel þótt einhverjir áhorfendur væru sjálfsagt mættir til að sjá Þór/KA rúlla yfir lið FHL.
„Ég veit ekki af hverju áhorfendur hefðu átt að búast við upprúlli frá okkur. Við erum búin að vera eitt af þremur liðum sem hafa farið niður eftir EM-hléið. FHL er að fara upp á við. Valur rétt marði þær með einu marki 2:1, FH var í miklum vandræðum gegn þeim og skoraði loks tvö mörk seint í leiknum og svo unnu þær sprækt lið Fram í síðasta leik.
Þetta lið er bara virkilega öflugt. Það er vankunnátta að tala um að það væri eðlilegt að við myndum vinna þennan leik í dag. Ég skal alveg viðurkenna það að ég var ekki rólegur fyrir þennan leik.“
Öll mörkin ykkar í dag voru glæsileg.
„Já ég er sammála því. Þetta voru stórkostleg mörk. Kjúklingurinn kórónaði þessa markaveislu hér í restina með að smyrja boltann upp í skeytin. Það voru gæði í öllum mörkunum. Svo finnst mér bara líka okkar lið bregðast vel við í varnarleiknum. FHL er oft með hátt xG í leikjunum sínum. Við vörðum markið okkar vel og stelpurnar gáfu sig allar í það.“
Næsti leikur ykkar er á heimavelli gegn Fram og það mætti segja að það væri álíka hættulegur andstæðingur þrátt fyrir að liðið hafi nú tapað fimm leikjum í röð.
„Fram er með leikmann sem topplið í deildinni voru að reyna að kaupa í leikmannaglugganum. Það segir ákveðna sögu. Fram skorar í flestum sínum leikjum, a.m.k eitt mark og oft fleiri. Við þurfum að vera á okkar besta degi alveg eins og í dag. Við þurfum bara að vera svona aftur þá verður þetta erfitt fyrir Fram,“ sagði Jóhann að lokum.