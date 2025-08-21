Viljum keyra yfir þá

Breiðablik mætir SS Virtus frá San Marínó í fyrri leik liðanna í umspili um sæti í deildarkeppni Sambandsdeildar Evrópu í fótbolta í dag klukkan 18 á Kópavogsvelli. Sigurliðið í tveggja leikja einvígi keppir í deildarkeppninni á tímabilinu en tapliðið er úr leik í Evrópukeppnunum í ár.
Breiðablik hóf sitt Evrópuævintýri í ár með því að slá út Egnatia frá Albaníu í Meistaradeildinni en féll síðan úr leik gegn Lech Poznan frá Póllandi. Í kjölfarið féll Breiðablik úr leik gegn Zrinjski Mostar frá Bosníu í Evrópudeildinni.
Virtus mætti einmitt Zrinjski í Meistaradeildinni, féll úr leik og vann síðan Milsami frá Moldóvu í Sambandsdeildinni og tryggði sér þannig einvígið við Breiðablik.
„Þetta einvígi leggst mjög vel í mig. Þetta er risaleikur fyrir Breiðablik og íslenskan fótbolta. Við erum vel undirbúnir og klárir að spila fyrri leikinn í þessu einvígi,“ sagði Halldór Árnason þjálfari Breiðabliks í samtali við Morgunblaðið.
Flestir eru á því að Blikaliðið sé sterkara en Virtus og sigurstranglegra í einvíginu. Halldór er sammála því en á samt sem áður von á hörkueinvígi.
„Mér finnst við betri. Við erum reynslumeiri á þessu sviði. Þeir eru samt ekki þarna fyrir einhverja tilviljun. Þeir slá út meistaraliðið frá Moldóvu með 3:0-sigri í síðasta leik.
Þetta lið er frá landi sem á sér draum um að komast í riðlakeppni, alveg eins og Ísland fyrir nokkrum árum. Það er ekki lengur óraunhæft. Þeir eru á sama stað og íslensku liðin fyrir nokkrum árum og ætla sér að skrifa söguna.
Þeir eru með mjög reynslumikið lið og jafnvel hægt að segja gamalt lið. Það eru leikmenn sem eru þarna frekar en í B-deildinni á Ítalíu því þeir vilja spila í Evrópu og eru að upplifa draum áður en ferlinum lýkur.
Þetta er fínasta lið. Þeir vilja hægja á leiknum og ná í úrslit til að taka með sér í sinn heimaleik. Ég tel okkur vera með betra lið en þeir ætla ekki að leggjast og láta pakka sér saman,“ sagði Halldór um andstæðinginn.
