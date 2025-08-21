Karlalið Breiðabliks í fótbolta hefur leikið átta leiki í röð í öllum keppnum án þess að fagna sigri. Fyrir vikið hefur liðið verið gagnrýnt af einhverjum stuðningsmönnum liðsins og þjálfarinn Halldór Árnason einnig.
En hvað finnst Halldóri sjálfum um að lítill hluti stuðningsmanna Breiðabliks sé að gagnrýna liðið, leikmenn og hann sjálfan á opinberum vettvangi?
„Það eru um það bil 25.000 manns sem halda með Breiðabliki. Ef þú spyrð alla getum við séð hversu margir eru sammála, þá skoða ég það. Ég vona að einhver gefi þeim gott knús heima,“ sagði Halldór við mbl.is.