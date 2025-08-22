„Þetta er ólýsanlegt,“ sagði Eiður Aron Sigurbjörnsson leikmaður Vestra í samtali við mbl.is eftir að hann varð bikarmeistari í fyrsta skipti í kvöld með sigri á Val, 1:0.
„Þetta er fyrsti bikarúrslitaleikurinn minn og ég er meyr akkúrat núna. Þetta er ruglað. Þetta stuðningsfólk er magnað og þetta er geðveiki,“ sagði Eiður í afar góðu skapi.
Það var nóg að gera hjá Eyjamanninum og félögum hans í vörninni og sérstaklega í lokin þegar Valsmenn sóttu mikið en án þess þó að skapa mikið.
„Við vorum alveg búnir á því í lokin og þetta var helvíti skemmtilegt, þrátt fyrir langar níu mínútur í uppbótartíma,“ sagði hann.
Jeppe Pedersen skoraði sigurmark Vestra í leiknum með glæsilegu skoti utan teigs upp í markvinkilinn nær.
„Þetta var rosalegt. Sá hitti hann. Það var skrifað í skýin að einhver Pedersen myndi skora og sem betur fer fyrir okkur var það Jeppe en ekki Patrick.“
En hvað þýðir það fyrir lítið félag eins og Vestra í litlu bæjarfélagi að verða bikarmeistari?
„Þetta þýðir svo rosalega mikið. Fyrir félag eins og Vestra sem er nýkominn upp í Bestu deild, rétt hélt sér uppi í fyrra og hefur farið erfiða leið í bikarkeppninni. Það er erfitt að koma því í orð hvað þetta þýðir,“ sagði Eiður.