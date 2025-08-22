Nígeríumaðurinn Fatai Gbadamosi varð bikarmeistari með liði sínu Vestra í kvöld er liðið sigraði Val, 1:0, í bikarúrslitum á Laugardalsvelli í kvöld.
„Þetta er svo æðislegt og svo risastórt fyrir Vestra. Það er æðislegt að fagna með okkar stuðningsmönnum og það er þeim að þakka að við unnum í kvöld,“ sagði hann við mbl.is fyrir framan stórkostlega stuðningsmenn Vestra.
Varnarleikur Vestra var til fyrirmyndar eftir markið og gekk Valsmönnum illa að skapa sér gott færi.
„Við vorum að spila við eitt besta lið landsins og við áttum von á erfiðum leik. Við fundum leið til að vinna,“ sagði hann.
Gbadamosi hefur verið hjá Vestra frá árinu 2023 og fór hann með liðinu upp úr 1. deild og í Bestu deildina.
„Þetta er risastórt og æðislegt fyrir þetta samfélag. Þetta er framar mínum björtustu vonum. Ef einhver hefði sagt mér að við værum á þessum stað fyrst þegar ég kom til Vestra er ég ekki viss um að ég hefði trúað viðkomandi. Við lögðum mikið á okkur til að láta þetta gerast og við eigum þetta skilið.“
Á meðan á viðtalinu stóð var miðjumaðurinn dansandi og með áberandi bleik sólgleraugu. „Í hvert skipti sem ég er að spila úrslitaleik vil ég standa upp úr. Ég vil sýna öllum hvað ég er glaður,“ sagði hann kátur.