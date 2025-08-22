Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 22.8.2025 | 20:52

Engin bikarþynnka í Kópavoginum

Leikmenn Breiðabliks fagna einu af fimm mörkum liðsins í fyrri …
Leikmenn Breiðabliks fagna einu af fimm mörkum liðsins í fyrri hálfleik í kvöld. mbl.is/Birta Margrét
mbl.is

Aron Elvar Finnsson

sport@mbl.is

Nýkrýndir bikarmeistarar Breiðabliks unnu stórsigur, 5:0, á Tindastóli í 15. umferð Bestu deildar kvenna í knattspyrnu á Kópavogsvelli í kvöld.

Með sigrinum jók Breiðablik forskot sitt á toppi deildarinnar í 8 stig en liðið er með 40 stig. Tindastóll er áfram einu sæti og stigi fyrir ofan fallsæti.

Það var í raun og veru aldrei spurning hvort liðið færi með sigur af hólmi en Berglind Björg Þorvaldsdóttir kom Blikum yfir strax á 2. mínútu með fríum skalla úr vítateignum.

Á 11. mínútu kom Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir Blikum svo í 2:0. Hún átti þá skot utan teigs beint á Genevieve Crenshaw í marki Tindastóls en hún náði ekki að grípa boltann og missti hann afskaplega klaufalega í netið.

Þriðja markið kom svo einungis mínútu síðar og eins og áður var varnarleikur gestanna alls ekki til útflutnings. Líkt og í fyrsta markinu komust heimakonur upp hægra megin, í þetta skiptið var það Barbára Sól Gísladóttir sem smellti boltanum fyrir á Öglu Maríu Albertsdóttur sem skoraði af stuttu færi.

Berglind Björg bætti svo við sínu öðru marki og fjórða marki Breiðabliks á 21. mínútu. Agla María átti þá aukaspyrnu utan teigs beint á Crenshaw sem missti boltann beint út í teiginn þar sem Berglind mætti og skoraði sannkallað framherjamark af stuttu færi. Önnur dýrkeypt mistök hjá Crenshaw í markinu.

Agla María bætti svo við fimmta marki Breiðabliks á 29. mínútu og var það sama uppskrift og í fyrsta og þriðja markinu. Samantha Smith fór mjög auðveldlega upp hægri vænginn og setti boltann fyrir á Öglu sem skoraði.

Eftir fimmta markið róaðist leikurinn örlítið og leiddu heimakonur með fimm mörkum í hálfleik.

Seinni hálfleikurinn var öllu rólegri og var alveg morgunljóst að bæði lið voru mjög meðvituð hver staðan væri. Það var því lágmarksorka gefin í þetta og skemmtanagildið var eftir því. Nik Chamberlain, þjálfari Breiðabliks, gat leyft sér að skipta lykilleikmönnum af velli og í staðinn gefa yngri leikmönnum tækifæri.

Skemmst er frá því að segja að mörkin í leiknum urðu ekki fleiri og fimm marka sigur toppliðs Breiðabliks því staðreynd.

 

M-einkunnagjöfin og einkunn dómara verða í Morgunblaðinu í fyrramálið.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Valur 0:1 Vestri opna
90. mín. Hólmar Örn Eyjólfsson (Valur) fær gult spjald 90+5. Stöðvar Duah sem var að komast af stað í hættulega sókn.

Leiklýsing

Breiðablik 5:0 Tindastóll opna loka
90. mín. Þremur mínútum bætt við.
mbl.is
Fleira áhugavert
Sumarið gengið vel en veturinn óráðinn Enginn fær flýtimeðferð Tékkneskur gestur á fáséðum fáki FBI gerði húsleit heima hjá Bolton
Fleira áhugavert
Jökulhlaup hafið úr Hafrafellslóni Enginn fær flýtimeðferð Hörður: Neytendur hafa orðið fyrir tjóni Úrskurðaður í gæsluvarðhald í hraðbankamálinu