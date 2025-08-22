Engin bikarþynnka í Kópavoginum

Nýkrýndir bikarmeistarar Breiðabliks unnu stórsigur, 5:0, á Tindastóli í 15. umferð Bestu deildar kvenna í knattspyrnu á Kópavogsvelli í kvöld.
Með sigrinum jók Breiðablik forskot sitt á toppi deildarinnar í 8 stig en liðið er með 40 stig. Tindastóll er áfram einu sæti og stigi fyrir ofan fallsæti.
Það var í raun og veru aldrei spurning hvort liðið færi með sigur af hólmi en Berglind Björg Þorvaldsdóttir kom Blikum yfir strax á 2. mínútu með fríum skalla úr vítateignum.
Á 11. mínútu kom Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir Blikum svo í 2:0. Hún átti þá skot utan teigs beint á Genevieve Crenshaw í marki Tindastóls en hún náði ekki að grípa boltann og missti hann afskaplega klaufalega í netið.
Þriðja markið kom svo einungis mínútu síðar og eins og áður var varnarleikur gestanna alls ekki til útflutnings. Líkt og í fyrsta markinu komust heimakonur upp hægra megin, í þetta skiptið var það Barbára Sól Gísladóttir sem smellti boltanum fyrir á Öglu Maríu Albertsdóttur sem skoraði af stuttu færi.
Berglind Björg bætti svo við sínu öðru marki og fjórða marki Breiðabliks á 21. mínútu. Agla María átti þá aukaspyrnu utan teigs beint á Crenshaw sem missti boltann beint út í teiginn þar sem Berglind mætti og skoraði sannkallað framherjamark af stuttu færi. Önnur dýrkeypt mistök hjá Crenshaw í markinu.
Agla María bætti svo við fimmta marki Breiðabliks á 29. mínútu og var það sama uppskrift og í fyrsta og þriðja markinu. Samantha Smith fór mjög auðveldlega upp hægri vænginn og setti boltann fyrir á Öglu sem skoraði.
Eftir fimmta markið róaðist leikurinn örlítið og leiddu heimakonur með fimm mörkum í hálfleik.
Seinni hálfleikurinn var öllu rólegri og var alveg morgunljóst að bæði lið voru mjög meðvituð hver staðan væri. Það var því lágmarksorka gefin í þetta og skemmtanagildið var eftir því. Nik Chamberlain, þjálfari Breiðabliks, gat leyft sér að skipta lykilleikmönnum af velli og í staðinn gefa yngri leikmönnum tækifæri.
Skemmst er frá því að segja að mörkin í leiknum urðu ekki fleiri og fimm marka sigur toppliðs Breiðabliks því staðreynd.
M-einkunnagjöfin og einkunn dómara verða í Morgunblaðinu í fyrramálið.