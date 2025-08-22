„Þetta er ótrúleg tilfinning,“ sagði Gunnar Jónas Hauksson leikmaður Vestra í samtali við mbl.is eftir að hann og liðsfélagar hans urðu bikarmeistarar í fótbolta með sigri á Val, 1:0, í úrslitaleiknum á Laugardalsvelli í kvöld.
Valsmenn sóttu mikið í stöðunni 1:0 undir lok fyrri hálfleiks en án árangurs. Vestraliðið varðist svo gríðarlega vel í seinni hálfleik.
„Þetta var mjög erfiður leikur. Við vorum að þjást mikið undir lok fyrri hálfleiks. Við fórum inn í hálfleikinn og ætluðum að róa þetta niður.
Það heppnaðist og þeir áttu ekki séns í seinni hálfleik. Við lögðum blóð, svita og tár í þetta. Ég er glaður í sálinni en stífur í bakinu.“
Jeppe Pedersen skoraði glæsilegt sigurmark með neglu upp í skeytin nær utan teigs.
„Ég sá bara þrumufleyg upp í vinkilinn og ég trúði því varla. Þetta var sturlað mark. Ég er ekkert eðlilega sáttur við Jeppe Pedersen,“ sagði Gunnar.