Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 22.8.2025 | 22:08

Glaður í sálinni en stífur í bakinu

Gunnar Jónas fagnar með liðsfélögum sínum í leikslok.
Gunnar Jónas fagnar með liðsfélögum sínum í leikslok. mbl.is/Birta Margrét

„Þetta er ótrúleg tilfinning,“ sagði Gunnar Jónas Hauksson leikmaður Vestra í samtali við mbl.is eftir að hann og liðsfélagar hans urðu bikarmeistarar í fótbolta með sigri á Val, 1:0, í úrslitaleiknum á Laugardalsvelli í kvöld.

Vestri bikarmeistari í fyrsta sinn
Frétt af mbl.is

Vestri bikarmeistari í fyrsta sinn

Valsmenn sóttu mikið í stöðunni 1:0 undir lok fyrri hálfleiks en án árangurs. Vestraliðið varðist svo gríðarlega vel í seinni hálfleik.

„Þetta var mjög erfiður leikur. Við vorum að þjást mikið undir lok fyrri hálfleiks. Við fórum inn í hálfleikinn og ætluðum að róa þetta niður.

Það heppnaðist og þeir áttu ekki séns í seinni hálfleik. Við lögðum blóð, svita og tár í þetta. Ég er glaður í sálinni en stífur í bakinu.“

Jeppe Pedersen skoraði glæsilegt sigurmark með neglu upp í skeytin nær utan teigs.

„Ég sá bara þrumufleyg upp í vinkilinn og ég trúði því varla. Þetta var sturlað mark. Ég er ekkert eðlilega sáttur við Jeppe Pedersen,“ sagði Gunnar.

mbl.is
Fleira áhugavert
Ákærur vofa yfir netverslunum Hörður: Neytendur hafa orðið fyrir tjóni Enginn fær flýtimeðferð Atlaga að kínverskum netverslunum
Fleira áhugavert
Átta vikna áætlun um stuðning við starfsfólk Tékkneskur gestur á fáséðum fáki Ráðherra ekki farið að lögum Sumarið gengið vel en veturinn óráðinn