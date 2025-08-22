Handboltadómarinn dæmir úrslitaleikinn

Sigurður Hjörtur Þrastarson dæmir bikarúrslitaleik karla í fótbolta en Vestri og Valur mætast á Laugardalsvelli klukkan 19 í dag.
Sigurður Hjörtur er reynslumikill fótbolta- og handboltadómari. Þetta er ekki hans fyrsti leikur sem dómari á Laugardalsvelli en hann var með dómaraflautuna þegar Keflavík og Afturelding mættust í úrslitum umspilsins um sæti í Bestu deild. Hann hefur einnig dæmt úrslitaleiki og Evrópuleiki í handbolta.
Patrik Freyr Guðmundsson og Eðvarð Eðvarðsson eru aðstoðardómarar og Arnar Þór Stefánsson varadómari.