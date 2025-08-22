Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 22.8.2025 | 14:17

Handboltadómarinn dæmir úrslitaleikinn

Sigurður Hjörtur Þrastarson dæmir úrslitaleikinn.
Sigurður Hjörtur Þrastarson dæmir úrslitaleikinn. mbl.is/Eyþór Árnason

Sigurður Hjörtur Þrastarson dæmir bikarúrslitaleik karla í fótbolta en Vestri og Valur mætast á Laugardalsvelli klukkan 19 í dag.

Sigurður Hjörtur er reynslumikill fótbolta- og handboltadómari. Þetta er ekki hans fyrsti leikur sem dómari á Laugardalsvelli en hann var með dóm­araf­laut­una þegar Kefla­vík og Aft­ur­eld­ing mættust í úr­slit­um um­spils­ins um sæti í Bestu deild. Hann hefur einnig dæmt úrslitaleiki og Evrópuleiki í handbolta.

Patrik Freyr Guðmundsson og Eðvarð Eðvarðsson eru aðstoðardómarar og Arnar Þór Stefánsson varadómari.

 

 

Sigurður Hjörtur er líka handboltadómari.
Sigurður Hjörtur er líka handboltadómari. mbl.is/Arnþór Birkisson
mbl.is
Fleira áhugavert
Hörður: Neytendur hafa orðið fyrir tjóni Skiptar skoðanir um fyrirkomulagið og verðlagið ríflegt Tékkneskur gestur á fáséðum fáki Hraðbankastuldur: Kona úrskurðuð í gæsluvarðhald
Fleira áhugavert
Ákærur vofa yfir netverslunum FBI gerði húsleit heima hjá Bolton Vilja flytja út drykkjarvörur Enginn fær flýtimeðferð