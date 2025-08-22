Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 22.8.2025 | 10:00 | Uppfært 11:24

Hörkuleikur tveggja góðra liða

Srdjan Tufegdzic, Túfa, þjálfari Vals.
Srdjan Tufegdzic, Túfa, þjálfari Vals. Karítas Sveina Guðjónsdóttir

Ásta Hind Ómarsdóttir

astahind@mbl.is

„Það er mikill spenningur og tilhlökkun, stórleikur fram undan og möguleiki á að vinna titil fyrir stuðningsmenn okkar og félagið okkar og það er ekkert betra,“ sagði Srdjan Tufegdzic, oftast kallaður Túfa, þjálfari karlaliðs Vals í fótbolta.

Val­ur og Vestri mæt­ast í 66. bikar­úr­slita­leik karla í knatt­spyrnu á Laug­ar­dals­velli klukk­an 19 í dag. 

„Þetta verður hörkuleikur gegn Vestra, þetta eru tvö lið sem hafa verið með góða liðsheild í sumar og ég ber mikla virðingu fyrir Vestra.

Það er baráttugleði í Vestraliðinu, þeir eru alltaf tilbúnir að hlaupa fyrir hver annan en við erum það líka. Úrslitaleikir eru alltaf þannig að bæði lið fara inn í hann með eitt markmið og það er að vinna leikinn. Þetta verður hörkuleikur tveggja góðra liða,“ sagði Túfa við Morgunblaðið á blaðamannafundi í Laugardalnum síðastliðinn mánudag.

