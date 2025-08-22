„Það er mikill spenningur og tilhlökkun, stórleikur fram undan og möguleiki á að vinna titil fyrir stuðningsmenn okkar og félagið okkar og það er ekkert betra,“ sagði Srdjan Tufegdzic, oftast kallaður Túfa, þjálfari karlaliðs Vals í fótbolta.
Valur og Vestri mætast í 66. bikarúrslitaleik karla í knattspyrnu á Laugardalsvelli klukkan 19 í dag.
„Þetta verður hörkuleikur gegn Vestra, þetta eru tvö lið sem hafa verið með góða liðsheild í sumar og ég ber mikla virðingu fyrir Vestra.
Það er baráttugleði í Vestraliðinu, þeir eru alltaf tilbúnir að hlaupa fyrir hver annan en við erum það líka. Úrslitaleikir eru alltaf þannig að bæði lið fara inn í hann með eitt markmið og það er að vinna leikinn. Þetta verður hörkuleikur tveggja góðra liða,“ sagði Túfa við Morgunblaðið á blaðamannafundi í Laugardalnum síðastliðinn mánudag.
