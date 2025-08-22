„Ég er gríðarlega spenntur og gríðarlega stoltur. Við ætlum okkur að njóta þess að vera á Laugardalsvelli,“ sagði Davíð Smári Lamude, þjálfari Vestra, en liðið mætir Val í bikarúrslitaleik karla í fótbolta klukkan 19 í kvöld.
„Við ætlum ekki að koma hingað til að taka þátt, við ætlum að leggja okkur alla í að klára þetta einvígi og um það snýst fótbolti, það er að vinna sína leiki og njóta þeirra stóru augnablika sem fótboltinn hefur upp á að bjóða,“ sagði Davíð á blaðamannafundi á Laugardalsvelli við Morgunblaðið síðastliðinn mánudag.
„Við höfum ekki farið auðvelda leið að þessu, við erum búnir að slá út Íslandsmeistara Breiðabliks, við erum búnir að slá út Fram, sem hefur átt virkilega gott tímabil og spilað virkilega vel, og eitt besta lið 1. deildarinnar í Þór og auðvitað HK líka. Leiðin hefur ekki verið auðveld en mér finnst við hafa spilað þessa leiki gríðarlega vel og fagmannlega og það er sú nálgun sem við munum taka á föstudaginn, það er að spila fagmannlega og af hugrekki,“ sagði Davíð.
