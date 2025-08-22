Litla liðið frá Vestfjörðum stækkaði

„Þetta er stórkostlegt,“ sagði Davíð Smári Lamude þjálfari Vestra í samtali við mbl.is eftir að hann gerði Vestra að bikarmeistara í fyrsta skipti í sögunni. Vestri vann Val, 1:0, í bikarúrslitum á Laugardalsvelli í kvöld.
„Litla liðið frá Vestfjörðum kom hingað og stækkaði. Við vorum heppnir líka en sköpuðum okkar eigin heppni líka með gríðarlegri vinnusemi, vilja og dugnaði.
Við hentum okkur fyrir alla bolta, Guy var stórkostlegur í markinu og markið var svakalegt. Það var svakaleg orka í stúkunni, fleiri miðar seldir hjá Vestra en Val. Þetta var stórkostlegur dagur.
Þetta var trú, vilji vinnusemi og hugrekki. Það skapaði sigurinn í dag og það eru öll gildin sem Vestri stendur fyrir,“ sagði Davíð.
Davíð viðurkenndi að það hafi ekki endilega verið markmiðið hjá Vestra fyrir tímabilið að verða bikarmeistari.
„Við höfum talað um það síðan í janúar að við viljum koma á óvart og stefnan var að komast í topp sex og berjast um Evrópusæti. Að verða bikarmeistari var kannski ekki á dagskránni. En þegar skipulagið, aginn og allt það er svona gott þá er allt hægt.“
En hvernig er fyrir Davíð Smára að vera kominn á þennan stað sem þjálfari?
„Ég þarf aðeins að metta þetta. Ég er ofboðslega stoltur að vera eitt af þessum risanöfnum sem hafa náð þessum árangri,“ sagði Davíð.