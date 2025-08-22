Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 22.8.2025 | 21:40

Patrick Pedersen sleit hásin

Patrick Pedersen borinn af velli í kvöld.
Patrick Pedersen borinn af velli í kvöld. mbl.is/Birta Margrét

Danski knattspyrnumaðurinn Patrick Pedersen, sóknarmaður Vals, varð samkvæmt heimildum mbl.is fyrir því óláni að slíta hásin í bikarúrslitaleik liðsins gegn Vestra á Laugardalsvelli í kvöld.

Patrick meiddist eftir rúmlega klukkutíma leik þegar enginn mótherji var nálægt honum. Var markahrókurinn borinn af velli og er tímabili hans lokið.

Fyrr í sumar sló Patrick markamet efstu deildar og virtist á mjög góðri leið með að slá metið yfir flest deildarmörk á einu tímabili.

Hann er nefnilega markahæstur í Bestu deildinni með 18 mörk í 19 leikjum en metið yfir flest deildarmörk á einu tímabili á Benoný Breki Andrésson, sem skoraði 21 mark fyrir KR á síðasta tímabili.

mbl.is
Fleira áhugavert
Sumarið gengið vel en veturinn óráðinn Framkvæmdir á Stuðlum tefjast meira Drátturinn sagður vera algerlega óviðunandi Atlaga að kínverskum netverslunum
Fleira áhugavert
Átta vikna áætlun um stuðning við starfsfólk Nýjar þotugildrur á flugvellinum Vilja flytja út drykkjarvörur Drátturinn sagður vera algerlega óviðunandi