Patrick Pedersen sleit hásin

Danski knattspyrnumaðurinn Patrick Pedersen, sóknarmaður Vals, varð samkvæmt heimildum mbl.is fyrir því óláni að slíta hásin í bikarúrslitaleik liðsins gegn Vestra á Laugardalsvelli í kvöld.
Patrick meiddist eftir rúmlega klukkutíma leik þegar enginn mótherji var nálægt honum. Var markahrókurinn borinn af velli og er tímabili hans lokið.
Fyrr í sumar sló Patrick markamet efstu deildar og virtist á mjög góðri leið með að slá metið yfir flest deildarmörk á einu tímabili.
Hann er nefnilega markahæstur í Bestu deildinni með 18 mörk í 19 leikjum en metið yfir flest deildarmörk á einu tímabili á Benoný Breki Andrésson, sem skoraði 21 mark fyrir KR á síðasta tímabili.