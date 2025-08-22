Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 22.8.2025 | 11:00

„Þetta er hálfótrúlegt“

Elmar Atli Garðarsson fyrirliði Vestra.
Elmar Atli Garðarsson fyrirliði Vestra. mbl.is/Karítas Sveina Guðjónsdóttir

Ásta Hind Ómarsdóttir

„Við ætlum að fara í þennan leik á okkar gildum, ef við gerum það þá hef ég fulla trú á að við getum klárað þetta í lokin,“ sagði Elmar Atli Garðarsson fyrirliði Vestra fyrir bikarúrslitaleik liðsins gegn Val í fótbolta í kvöld.

Val­ur og Vestri mæt­ast í 66. bik­ar­úr­slita­leik karla í knatt­spyrnu á Laug­ar­dals­velli klukk­an 19 í dag. 

„Þetta er hálfótrúlegt, maður gat ekki ímyndað sér þetta þegar maður var að byrja í þessu. Það er ekki langt síðan maður var í fallbaráttu í 2. deild á Íslandi þannig að þetta er smá munur að vera kominn hingað en það er bara yndislegt,“ sagði Elmar Atli í samtali við Morgunblaðið á blaðamanna­fundi í Laug­ar­daln­um síðastliðinn mánu­dag.

