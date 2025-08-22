Ásta Hind Ómarsdóttir
„Við ætlum að fara í þennan leik á okkar gildum, ef við gerum það þá hef ég fulla trú á að við getum klárað þetta í lokin,“ sagði Elmar Atli Garðarsson fyrirliði Vestra fyrir bikarúrslitaleik liðsins gegn Val í fótbolta í kvöld.
Valur og Vestri mætast í 66. bikarúrslitaleik karla í knattspyrnu á Laugardalsvelli klukkan 19 í dag.
„Þetta er hálfótrúlegt, maður gat ekki ímyndað sér þetta þegar maður var að byrja í þessu. Það er ekki langt síðan maður var í fallbaráttu í 2. deild á Íslandi þannig að þetta er smá munur að vera kominn hingað en það er bara yndislegt,“ sagði Elmar Atli í samtali við Morgunblaðið á blaðamannafundi í Laugardalnum síðastliðinn mánudag.
