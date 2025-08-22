Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 22.8.2025 | 9:00 | Uppfært 12:07

Þurfum að finna leið til að brjóta þá niður

Hólmar Örn Eyjólfsson er fyrirliði Vals.
„Ég er gríðarlega spenntur. Á Hlíðarenda er alltaf stefnt á að vinna þá bikara sem í boði eru og við erum enn þá á plani og fullir eftirvæntingar fyrir kvöldinu,“ sagði Hólmar Örn Eyjólfsson, fyrirliði Vals, við Morgunblaðið.

Valur og Vestri mætast í 66. bikarúrslitaleik karla í knattspyrnu á Laugardalsvelli klukkan 19 í dag. 

Liðin gerðu 1:1-jafntefli í upphafi móts en Valur vann seinni leik liðanna 2:0. „Þeir eru virkilega skipulagðir, gefa fá færi á sér og hafa bætt aðeins við sig mönnum. Þetta verður virkilega spennandi leikur og við þurfum að finna leið til að brjóta þá niður.“

