Ásta Hind Ómarsdóttir
„Ég er gríðarlega spenntur. Á Hlíðarenda er alltaf stefnt á að vinna þá bikara sem í boði eru og við erum enn þá á plani og fullir eftirvæntingar fyrir kvöldinu,“ sagði Hólmar Örn Eyjólfsson, fyrirliði Vals, við Morgunblaðið.
Valur og Vestri mætast í 66. bikarúrslitaleik karla í knattspyrnu á Laugardalsvelli klukkan 19 í dag.
Liðin gerðu 1:1-jafntefli í upphafi móts en Valur vann seinni leik liðanna 2:0. „Þeir eru virkilega skipulagðir, gefa fá færi á sér og hafa bætt aðeins við sig mönnum. Þetta verður virkilega spennandi leikur og við þurfum að finna leið til að brjóta þá niður.“
