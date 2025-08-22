Ágúst Eðvald Hlynsson var í góðu skapi er hann ræddi við mbl.is í kvöld enda nýorðinn bikarmeistari með Vestra eftir 1:0-sigur á Val í bikarúrslitum á Laugardalsvelli.
„Þetta er sturluð tilfinning. Þetta er ástæðan fyrir því að maður er í fótbolta. Þetta er geðveikur dagur. Að sjá allt þetta Vestrafólk er geggjað.
Valur er með geggjað lið og við þurftum að þjást mikið á köflum. Þessi varnarleikur var magnaður og allir að fórna sér fyrir alla bolta. Þetta var frábær sigur,“ sagði Ágúst.
Hann kom til Vestra á dögunum. Á meðal þess sem rætt var um í samningsviðræðunum var bikarúrslitaleikurinn.
„Ég fékk símtalið frá Samma og Davíð og það fyrsta sem þeir spurðu var hvort ég vildi verða bikarmeistari með þeim. Ég sagði já og núna er ég bikarmeistari,“ sagði hann.
Stuðningsmenn Vestra voru gríðarlega háværir á meðan á leik stóð og fögnuðu vel eftir leik. „Vestrafólkið pakkaði Valsstúkunni saman og þetta er sturlaður stuðningur.“
Jeppe Pedersen skoraði sigurmarkið með glæsilegu skoti utan teigs upp í vinkilinn nær.
„Ég sá hann taka á móti boltanum og hamra honum upp í vinkilinn. Þetta var rosalegt mark og við þurftum svona gæði í þennan leik,“ sagði Ágúst.