Vestri bikarmeistari í fyrsta sinn

Vestri er bikarmeistari karla í fótbolta í fyrsta skipti eftir sigur á Val, 1:0, í bikarúrslitaleiknum á Laugardalsvelli í kvöld. Með sigrinum tryggði liðið sér einnig sæti í Evrópukeppni í fyrsta skipti.
Jeppe Pedersen komst nálægt því að skora fyrsta markið á 10. mínútu þegar hann lét vaða af 20 metra færi og boltinn rétt framhjá. Ágúst Eðvald Hlynsson slapp svo í gegn á 11. mínútu, lék á Frederik en skaut í hliðarnetið.
Vestramenn héldu áfram að sækja og það skilaði sér í fyrsta marki leiksins á 24. mínútu. Áðurnefndur Pedersen gerði sér þá lítið fyrir og hamraði boltanum upp í samskeytin af 25 metra færi.
Valsmenn voru mun líklegri til að skora annað mark leiksins það sem eftir lifði fyrri hálfleiks. Albin Skoglund komst næst því að jafna er hann átti góðan skalla að marki á 42. mínútu en Guy Smit varði glæsilega í stöngina.
Valur hélt áfram að sækja en án árangurs og var staðan í leikhléi því 1:0, Vestra í vil.
Seinni hálfleikur byrjaði eins og sá fyrri endaði. Valsmenn voru miklu meira með boltann og sóttu og sóttu. Það gekk hins vegar verr að skapa færi en í fyrri hálfleik og þurfti Smit ekki að taka á honum stóra sínum framan af, með virkilega góða vörn fyrir framan sig.
Leikurinn hélt áfram að þróast á sama hátt. Valsmenn fundu engar glufur á vörninni og þrátt fyrir níu mínútur í uppbótartíma tókst Val ekki að jafna og fögnuðu Vestramenn því vel og innilega í leikslok.