14. umferð: Berglind fram úr Helenu - Fanndís og Agla María hækka

Berglind Björg Þorvaldsdóttir og Fanndís Friðriksdóttir eru komnar í fjórða og þriðja sæti yfir marka- og leikjahæstu konur efstu deildar kvenna í fótbolta frá upphafi á Íslandi eftir leiki 14. umferðar Bestu deildarinnar.
Berglind Björg skoraði tvö mörk fyrir Breiðablik sem vann sannfærandi sigur á Tindastóli, 5:0. Þar með hefur hún skorað 155 mörk í deildinni, er orðin fjórða markahæst í sögu deildarinnar, og fór fram úr Helenu Ólafsdóttur sem skoraði 154 mörk fyrir KR og ÍA í deildinni á árunum 1986 til 2001.
Fyrir skömmu fór Berglind einnig fram úr Ástu B. Gunnlaugsdóttur sem skoraði 151 mark fyrir Breiðablik á árunum 1976 til 1995. Þær einu sem hafa skorað fleiri mörk en Berglind Björg eru Olga Færseth (269), Margrét Lára Viðarsdóttir (207) og Harpa Þorsteinsdóttir (181).
Fanndís lék sinn 270. leik í deildinni þegar Valur vann Þrótt, 2:0. Þar með er hún orðin þriðja leikjahæst en aðeins Sandra Sigurðardóttir (337) og Málfríður Erna Sigurðardóttir (310) hafa leikið fleiri leiki í deildinni. Dóra María Lárusdóttir er nú fjórða með 269 leiki.
Þá er Agla María Albertsdóttir komin í 21. sætið yfir þær markahæstu frá upphafi eftir að hafa skorað tvö mörk fyrir Breiðablik gegn Tindastóli. Hún er komin með 87 mörk fyrir Breiðablik, Stjörnuna og Val og fór í leiknum upp fyrir Björk Gunnarsdóttur og Guðlaugu Jónsdóttur sem skoruðu 86 mörk og jafnaði við Kristrúnu Lilju Daðadóttur sem skoraði 87 mörk.
Jóhann Kristinn Gunnarsson þjálfari Þórs/KA stýrði liði í 150. skipti í Bestu deild kvenna þegar Akureyrarliðið vann FHL, 4:0.
Áslaug Dóra Sigurbjörnsdóttir varnarmaður Víkings lék sinn 100. leik í efstu deild hérlendis þegar Víkingur vann Fram 5:2. Hún lék 86 leiki með Selfossi og nú 14 með Víkingi á þessu tímabili.
Berglind Björg er nú komin með fjórum mörkum fleiri mörk en þær næstu í deildinni en þessar hafa skorað flest mörk að lokinni fjórtándu umferð:
14 Berglind Björg Þorvaldsdóttir, Breiðabliki
10 Birta Georgsdóttir, Breiðabliki
10 Sandra María Jessen, Þór/KA
9 Agla María Albertsdóttir, Breiðabliki
9 Samantha Smith, Breiðabliki
8 Maya Hansen, FH
8 Murielle Tiernan, Fram
7 Freyja Karín Þorvarðardóttir, Þrótti
7 Jordyn Rhodes, Val
7 Úlfa Dís Úlfarsdóttir, Stjörnunni