Fékk nýjan samning í afmælisgjöf

Sóknarkonan Birta Georgsdóttir hefur framlengt samning sinn við knattspyrnudeild Breiðabliks. Félagið sendi frá sér yfirlýsingu þess efnis í dag en ekki kemur fram hve langur nýi samningurinn er.
Birta, sem fagnar 23 ára afmæli sínu í dag, kom til Breiðabliks árið 2021. Hún hefur átt afar gott tímabil og er næstmarkahæst í Bestu deildinni með tíu mörk. Þá skoraði hún í bikarúrslitum fyrir viku er Breiðablik sigraði FH í úrslitum.
Hún hefur leikið 90 leiki með Breiðabliki í Bestu deildinni og skorað í þeim 30 mörk.