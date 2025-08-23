Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 23.8.2025 | 12:15

Fékk nýjan samning í afmælisgjöf

Birta Georgsdóttir í bikarúrslitaleiknum.
Birta Georgsdóttir í bikarúrslitaleiknum. mbl.is/Hákon

Sóknarkonan Birta Georgsdóttir hefur framlengt samning sinn við knattspyrnudeild Breiðabliks. Félagið sendi frá sér yfirlýsingu þess efnis í dag en ekki kemur fram hve langur nýi samningurinn er.

Birta, sem fagnar 23 ára afmæli sínu í dag, kom til Breiðabliks árið 2021. Hún hefur átt afar gott tímabil og er næstmarkahæst í Bestu deildinni með tíu mörk. Þá skoraði hún í bikarúrslitum fyrir viku er Breiðablik sigraði FH í úrslitum.

Hún hefur leikið 90 leiki með Breiðabliki í Bestu deildinni og skorað í þeim 30 mörk.

