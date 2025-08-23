Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 23.8.2025 | 23:00

Gamla ljósmyndin: Hvað á að bæta miklu við?

Morgunblaðið/Sverrir Vilhelmsson

Íþrótta­deild Morg­un­blaðsins og mbl.is held­ur áfram að gramsa í mynda­safni Morg­un­blaðsins og birta á mbl.is á laug­ar­dög­um. 

Gamla ljósmyndin: Mjólkurbikarinn
Frétt af mbl.is

Gamla ljósmyndin: Mjólkurbikarinn

Biðin eftir því að flautað sé til leiksloka í bikarúrslitaleikjum getur verið löng og erfið. Því fengu Vestfirðingar að kynnast í gær þegar þeir urðu bikarmeistarar í knattspyrnu í fyrsta sinn með sigri Vestra gegn Val 1:0 í úrslitaleiknum á Laugardalsvelli.

Leikurinn gekk í alla vega 10 mínútur í uppbótartímanum og fór um margan Vestfirðinginn þegar dómarinn Sigurður Hjörtur Þrastarson bætti við 9 mínútum við venjulegan leiktíma.

Mennirnir á myndinni voru í sömu stöðu á hliðarlínunni á Laugardalsvellinum fyrir þrjátíu árum en þá hafði KR betur gegn Fram 2:1 í bikarúrslitaleik. 

Gamla ljósmyndin: Fögnuður í Kænugarði
Frétt af mbl.is

Gamla ljósmyndin: Fögnuður í Kænugarði

Þjálfarinn sigursæli Guðjón Þórðarson lítur á úrið og slíkt hið sama gerir stjórnarmaðurinn Jónas Kristinsson. Þeir eru eflaust að velta fyrir sér hversu miklu dómarinn Guðmundur Stefán Maríasson ætli að bæta við leiktímann. Snáðinn á myndinni er líklega Atli Guðjónsson (en það er ágiskun mbl.is) og heldur í hönd föður síns.

Á hlaupabrautinni situr Guðmundur Benediktsson á hækjum sér, og spennir greipar, en hann vann þarna sinn fyrsta stóra bikar í boltanum. Hann lék megnið af leiknum en hafði verið skipt út af þegar ljósmyndarinn reyndi Sverrir Vilhelmsson smellti af fyrir Morgunblaðið. Í baksýn má sjá sjúkraþjálfara KR, Ragnar Hermannsson, en hann vann reyndar ófáa bikarana sem handboltaþjálfari. 

Gamla ljósmyndin: Bráðefnilegur sjónvarpsmaður
Frétt af mbl.is

Gamla ljósmyndin: Bráðefnilegur sjónvarpsmaður

Guðjón Þórðarson stýrði liðum til sigurs í bikarkeppninni fjögur ár í röð á tíunda áratugnum. ÍA 1993 og 1996 og KR 1994 og 1995. Sveitungi hans og „lærisveinn“ Arnar Gunnlaugsson jafnaði við Guðjón þegar hann stýrði Víkingi til sigurs í keppninni fjögur skipti í röð 2019, 2021, 2022 og 2023. Árið 2020 féll keppnin niður vegna heimsfaraldursins.

Þess má geta að Guðjón Þórðarson stýrði Vestfirðingum í B-deildinni árið 2011 en liðið hét þá BÍ/Bolungarvík og var Atli sonur hans var fastamaður í liðinu. Komst liðið þá í undanúrslit bikarkeppninnar en féll úr keppni gegn KR.  

Bikarinn fer nú út á land annað árið í röð en í fyrra sigraði KA. 

