Gamla ljósmyndin: Hvað á að bæta miklu við?

Íþróttadeild Morgunblaðsins og mbl.is heldur áfram að gramsa í myndasafni Morgunblaðsins og birta á mbl.is á laugardögum.
Biðin eftir því að flautað sé til leiksloka í bikarúrslitaleikjum getur verið löng og erfið. Því fengu Vestfirðingar að kynnast í gær þegar þeir urðu bikarmeistarar í knattspyrnu í fyrsta sinn með sigri Vestra gegn Val 1:0 í úrslitaleiknum á Laugardalsvelli.
Leikurinn gekk í alla vega 10 mínútur í uppbótartímanum og fór um margan Vestfirðinginn þegar dómarinn Sigurður Hjörtur Þrastarson bætti við 9 mínútum við venjulegan leiktíma.
Mennirnir á myndinni voru í sömu stöðu á hliðarlínunni á Laugardalsvellinum fyrir þrjátíu árum en þá hafði KR betur gegn Fram 2:1 í bikarúrslitaleik.
Þjálfarinn sigursæli Guðjón Þórðarson lítur á úrið og slíkt hið sama gerir stjórnarmaðurinn Jónas Kristinsson. Þeir eru eflaust að velta fyrir sér hversu miklu dómarinn Guðmundur Stefán Maríasson ætli að bæta við leiktímann. Snáðinn á myndinni er líklega Atli Guðjónsson (en það er ágiskun mbl.is) og heldur í hönd föður síns.
Á hlaupabrautinni situr Guðmundur Benediktsson á hækjum sér, og spennir greipar, en hann vann þarna sinn fyrsta stóra bikar í boltanum. Hann lék megnið af leiknum en hafði verið skipt út af þegar ljósmyndarinn reyndi Sverrir Vilhelmsson smellti af fyrir Morgunblaðið. Í baksýn má sjá sjúkraþjálfara KR, Ragnar Hermannsson, en hann vann reyndar ófáa bikarana sem handboltaþjálfari.
Guðjón Þórðarson stýrði liðum til sigurs í bikarkeppninni fjögur ár í röð á tíunda áratugnum. ÍA 1993 og 1996 og KR 1994 og 1995. Sveitungi hans og „lærisveinn“ Arnar Gunnlaugsson jafnaði við Guðjón þegar hann stýrði Víkingi til sigurs í keppninni fjögur skipti í röð 2019, 2021, 2022 og 2023. Árið 2020 féll keppnin niður vegna heimsfaraldursins.
Þess má geta að Guðjón Þórðarson stýrði Vestfirðingum í B-deildinni árið 2011 en liðið hét þá BÍ/Bolungarvík og var Atli sonur hans var fastamaður í liðinu. Komst liðið þá í undanúrslit bikarkeppninnar en féll úr keppni gegn KR.
Bikarinn fer nú út á land annað árið í röð en í fyrra sigraði KA.