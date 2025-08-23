Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 23.8.2025 | 19:17

Keflavík vann níu marka leik

Ásgeir Páll Magnússon, til hægri, og átta aðrir leikmenn skoruðu …
Ásgeir Páll Magnússon, til hægri, og átta aðrir leikmenn skoruðu mark í leiknum í kvöld. mbl.is/Karítas Sveina Guðjónsdóttir

Keflavík vann Völsung 7:2 í 1. deild karla í knattspyrnu í Keflavík í kvöld. Keflavík er í sjötta sæti deildarinnar og Völsungur í sjöunda en það er 12 stiga munur á liðunum.

Muhamed Alghoul skoraði fyrsta mark heimamanna í leiknum og Muhamed Alghoul kom Keflavík í 2:0 áður en Jakob Héðinn Róbertsson minnkaði muninn í 2:1 á 26. mínútu.

Ásgeir Páll Magnússon kom Keflavík í 3:1 og þannig var staðan í hálfleik.

Muhamed Alghoul skoraði annað mark sitt á 47. mínútu sem kom Keflavík í 4:1 Stefán Jón Friðriksson og Stefan Alexander Ljubicic komu Keflavík í 6:1.

Gestur Aron Sörensson skoraði seinna mark gestanna á 86. mínútu og staðan var 6:2 í eina mínútu áður en Marin Mudrazija skoraði sjöunda mark Keflvíkinga.

 

