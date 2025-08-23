Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 23.8.2025 | 7:00

Selfoss flaug upp um deild

LIð Selfyssinga sem vann sér sæti í 1. deild á …
Selfyssingar tryggðu sér í gærkvöld sæti í 1. deild kvenna í knattspyrnu á ný eftir eins árs fjarveru.

Selfosskonur eru ósigraðar í 2. deildinni í ár og þær unnu Völsung, eina liðið sem gat mögulega komið í veg fyrir að þær færu upp, með yfirburðum á Husavík í gærkvöld, 5:0.

Selfoss er því með 40 stig af 42 mögulegum eftir fjórtán umferðir. Allt bendir til þess að ÍH úr Hafnarfirði fylgi Selfyssingum upp en ÍH er með 35 stig og Völsungur er með 27 í þriðja sætinu. ÍH, sem er aðallega skipað leikmönnum úr 2. og 3. flokki FH, vann Fjölni 7:2 í gærkvöld.

Guðmunda Brynja Óladóttir skoraði þrennu fyrir Selfyssinga á Húsavík og þær Sara Rún Auðunsdóttir og Björgey Njála Andreudóttir skoruðu sitt markið hvor.

mbl.is
