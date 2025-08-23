Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 23.8.2025 | 18:47

Þór vann toppslaginn

Sigfús Fannar Gunnarsson skoraði í dag.
Sigfús Fannar Gunnarsson skoraði í dag. Ljósmynd/Egill Bjarni Friðjónsson

Þór Akureyri sigraði Njarðvík 3:1 í toppslagnum í 1. deild karla í knattspyrnu á Akureyri í dag.

Þór er á toppi deildarinnar með 39 stig og Njarðvík er í þriðja sæti með 37 stig. Þar á milli er Þróttur R. með 38 stig.

Sigfús Fannar Gunnarsson kom Þór 1:0 yfir eftir aðeins sex mínútur og Rafael Victor kom Þór í 2:0 á 25. mínútu og þannig var staðan í hálfleik.

Ingimar Arnar Kristjánsson skoraði þriðja mark Þórs en á sjöttu mínútu uppbótartímans skoraði Tómas Bjarki Jónsson sárabótamark fyrir gestina og leikurinn endaði 3:1.

mbl.is
