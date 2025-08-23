Þór vann toppslaginn

Þór Akureyri sigraði Njarðvík 3:1 í toppslagnum í 1. deild karla í knattspyrnu á Akureyri í dag.
Þór er á toppi deildarinnar með 39 stig og Njarðvík er í þriðja sæti með 37 stig. Þar á milli er Þróttur R. með 38 stig.
Sigfús Fannar Gunnarsson kom Þór 1:0 yfir eftir aðeins sex mínútur og Rafael Victor kom Þór í 2:0 á 25. mínútu og þannig var staðan í hálfleik.
Ingimar Arnar Kristjánsson skoraði þriðja mark Þórs en á sjöttu mínútu uppbótartímans skoraði Tómas Bjarki Jónsson sárabótamark fyrir gestina og leikurinn endaði 3:1.