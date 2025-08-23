Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 23.8.2025 | 16:14 | Uppfært 16:39

Þróttur á toppinn – Fylkir úr fallsæti

Óðinn Bjarkason með boltann í dag
Óðinn Bjarkason með boltann í dag mbl.is/Ólafur Árdal

Þróttur R. er á toppi 1. deildar karla í knattspyrnu eftir 2:1-sigur á Selfossi í Laugardalnum í dag. Fylkir komst upp úr fallsæti með öðrum stórsigrinum í röð.

Þróttur er á toppi deildarinnar með 38 stig eftir sigurinn á Selfyssingum Vilhjálmur Kaldal Sigurðsson skoraði bæði mörk Þróttar en Jón Daði Böðvarsson minnkaði muninn. Selfyssingar eru dottnir niður í fallsæti, það næstneðsta, með 16 stig.

Fylkir sigraði Grindavík 4:0 og er í níunda sæti með 17 stig en fyrir leikinn var liðið á botni deildarinnar. Grindavík er í áttunda sæti með 18 stig.

Eyþór Aron Wöhler skoraði fyrri tvö mörk Fylkis og Halldór Jón Sigurður Þórðarson skoraði seinni tvö.

HK sigraði Fjölni 5:1 í Egilshöllinni og er í fimmta sæti deildarinnar. Fjölnir er nú á botni deildarinnar með 15 stig.

Karl Ágúst Karlsson kom HK í 1:0 en Árni Steinn Sigursteinsson jafnaði metin fyrir Fjölni.  Jóhann Þór Arnarsson kom HK 2:1 yfir í fyrri hálfleik eftir vítaspyrnu, Þorsteinn Aron Antonsson kom HK í 3:1 og Dagur Ingi Axelsson skoraði mörk númer fjögur og fimm fyrir HK.

Djordje Vladisavljevic og Gabríel Aron Sævarsson í baráttu í dag. …
Djordje Vladisavljevic og Gabríel Aron Sævarsson í baráttu í dag. Markaskorarinn Renato Punyed Dubon fyrir aftan. mbl.is/Ólafur Árdal

 Breiðholtsslagurinn fór fram á Leiknisvelli í dag og leikurinn endaði 1:1. Renato Punyed kom ÍR yfir í fyrri hálfleik en varamaðurinn Axel Freyr Harðarson jafnaði metin á 73. mínútu. ÍR er dottið niður í fimmta sæti með 34 stig og Leiknir er nú í tíunda sæti með 16 stig, fyrir ofan fallsæti út af markatölu.

