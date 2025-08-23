Þróttur tók toppsætið af Ægi

Þróttur Vogum tók toppsætið af Ægi með 1:0-sigri á Haukum í 2. deild karla í knattspyrnu í kvöld.
Heil umferð fór fram í dag og Þróttur er núna með 36 stig á toppi deildarinnar, liðið hefur unnið síðustu þrjá leiki í röð en Ægir hefur tapað síðustu þremur leikjum sínum og er núna með 35 stig í öðru sæti.
Grótta er í þriðja sæti eftir 3:1-sigur á Ægi í kvöld og er með jafn mörg stig og Ægir en í þriðja sæti vegna markatölu.
Dalvík/Reynir gerði 1:1-jafntefli við KFG í Garðabæ. Dalvík/Reynir er í fjórða sæti með 30 stig og KFG í níunda sæti með 21 stig.
Víkingur Ólafsvík sigraði Hött/Huginn 3:0 á heimavelli. Víkingur er í fimmta sæti með 28 stig en Höttur/Huginn er á botni deildarinnar með 17 stig.
Víðir og Kormákur/Hvöt gerðu 1:1 jafntefli í dag. Kormákur/Hvöt er í sjöunda sæti með 28 stig og Víðir í tíunda sæti með 18 stig og er ekki í fallsæti vegna markatölu.
KFA sigraði Kára 2:1 á heimavelli. KFA er í áttunda sæti með 27 stig og Kári í ellefta með 18 stig.