Það er ekki skemmtilegt að tapa fótboltaleikjum og lið Fram í Bestu-deild karla hefur nú tapað þremur leikjum í röð. Liðið virtist ekki getað tapað lengi vel í sumar, en Fram hefur aðeins náð í þrjú stig af þeim átján sem hafa verið í boði í síðustu sex leikjum.
Staða liðsins í deildinni er nú orðin grafalvarleg. Vissulega er stutt upp í efri hlutann en það er líka mjög stutt niður í fallsæti. Fram er nú í 8. sæti fjórum stigum ofan við Aftureldingu, sem er í 11. sætinu en á leik inni.
Það var brúnaþungur Rúnar Kristinsson þjálfari Fram sem kom í viðtal eftir tap Fram gegn KA á Akureyri í dag. Rúnar greindi leikinn mjög vel.
„Við vorum skelfilegir, sérstaklega í fyrri hálfleik. Það virkaði ekkert af því sem við vorum að gera og varnarleikurinn var ömurlegur. Það var engin sannfæring þegar við vorum að fara upp í pressu. Svo vorum við galopnir og áttum ekkert skilið. Við bættum leik okkar í seinni hálfleik og ógnuðum þeim aðeins. KA-menn voru sáttir með 2:0 stöðu og gáfu eftir og bökkuðu. Við náðum að setja smá pressu á þá en það vantaði færin og þetta eina mark sem hefði getað fært okkur byr í seglin til að skora annað mark og ná einhverju út úr leiknum.“
Rúnar var inntur eftir baráttunni sem framundan er og skorti á stigasöfnun í síðustu leikjum.
„Við erum í erfiðu tímabili núna. Síðustu þrír leikir fyrir þennan hafa verið mjög vel spilaðir af okkar hálfu. Við höfum bara ekki nýtt færin okkar og verið að fá mörk á okkur úr föstum leikatriðum á móti KR og Stjörnunni. Við erum sjálfir að klúðra dauðafærum. Þetta þarf aðeins að snúast og það þarf að gerast hratt því það er lítið eftir. Við þurfum að nýta okkar sénsa betur og pressa betur sem lið eins og við gerðum á móti KR, Vestra og Stjörnunni. Við erum hörku gott fótboltalið en þessir þættir, að verjast, nýta færin og pressa sem lið þurfa allir að vera til staðar. Nú er bara að horfa á næsta leik. Eins og staðan er núna þá erum við í fallbaráttu og menn verða að gera sér grein fyrir því“ sagði Rúnar að lokum.