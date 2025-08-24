Blikar skoruðu fimm mörk í fyrri hálfleik (myndskeið)

Íslandsmeistarar Breiðabliks sigruðu Tindastól 5:0 í Bestu deild kvenna í knattspyrnu á heimavelli á föstudaginn var.
Blikar eru á toppi deildarinnar með átta stiga forskot á FH. Tindastóll er með 14 stig í níunda sæti.
Berglind Björg Þorvaldsdóttir kom heimakonum yfir eftir aðeins tvær mínútur, Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir kom Blikum í 2:0 á 11. mínútu og mínútu síðar skoraði Agla María Albertsdóttir þriðja mark Breiðabliks.
Berglind Björg skoraði sitt annað mark og fjórða mark Breiðabliks á 21. mínútu og Agla María skoraði sitt annað mark á 29. mínútu og staðan því 5:0 í hálfleik og þannig endaði leikurinn.
Svipmyndir úr leiknum má sjá hér fyrir neðan.