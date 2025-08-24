KA vann virkilega góðan sigur á Fram, 2:0, í bestu deild karla í dag. KA hefur unnið þrjá heimaleiki í röð án þess að fá á sig mark og inn á milli hafa komið tvö jafntefli. KA er að klifra upp töfluna og er í ágætis færi á að ná í efri hluta hennar áður en deildinni verður skipt upp.
„Við erum bara á fínu róli. Stuðningurinn úr stúkunni var góður í dag. Það er alltaf gaman að vinna og halda hreinu. Þó að ég sé sóknarmaður þá gefur það manni mikið fyrir andlegu heilsuna að halda hreinu. Þetta var flott frammistaða hjá okkur þótt við höfum dottið aðeins niður í seinni hálfleiknum. Að mínu mati áttum við að vera svona fjögur, fimm núll yfir í hálfleik.“
Þetta sagði Hallgrímur Mar Steingrímsson eftir leik en hann var mjög góður í liði KA í dag og gerði marga skemmtilega hluti.
Fram var mikið með boltann í seinni hálfleiknum en þéttur varnarmúr KA gaf engin færi á sér. Norðanmenn virtust alveg sáttir með 2:0-stöðuna sem þá var uppi. Fram skapaði nánast ekkert og Steinþór Már í marki KA þurfti aðeins einu sinni að verja.
„Það er reyndar alveg rétt að þeir voru ekki að skapa neitt þó að við höfðum dottið aðeins neðar á völlinn. Mér fannst engin hætta. Ég hefði bara viljað halda áfram að keyra á þá. Við áttum alveg nóg inni og hefðum getað sett fleiri mörk. Sem sóknarmaður þá vil ég setja fleiri mörk líka. Ég var að tala um að halda hreinu áðan.“
Hallgrímur virtist í miklu stuði í dag og í nokkur skipti lék hann sér listavel með boltann og sýndi allskyns trix.
„Mér leið vel í dag og það er bara svo gaman að spila þegar þú finnur að allt liðið er tilbúið og samstíga. Það gefur manni sjálfstraust og frelsi á boltanum. Það var mjög gaman að spila, sérstaklega fyrri hálfleikinn. Það voru margir góðir í dag og ég get ekki annað en verið sáttur með heildina.“
Nú eru aðeins tveir leikir eftir og það virðist sama hvað þið safnið mörgum stigum. Þið ætlið hvorki að komast í efri hlutann né losa ykkur frá fallsætunum. Þið hljótið þó að gera allt sem í ykkar valdi stendur til að komast í efri hluta deildarinnar ?
„Það er smá pirrandi þegar við vinnum þá vinna hin liðin í kringum okkur líka, jafnvel sko þessi topplið sem eiga að vera miklu betri en restin af deildinni. Ég vona bara að við verðum nær efri hlutanum en áður þegar þessi umferð er búin. Við ætlum okkur klárlega að fara þangað. Við verðum bara að taka tvo síðustu leikina og sjá svo hvað hin liðin gera, maður veit aldrei. Það eru ótrúleg úrslit í þessari deild og allt mjög grillað.“
Það er alla vega þannig að það eina sem þið getið gert í stöðunni er að treysta á ykkur sjálfa.
„Þetta er nokkurn veginn í okkar höndum. En við þurfum að vinna leikina og fá sem flest stig. Þá ætti þetta að takast hjá okkur“ sagði glaðbeittur Hallgrímur Mar að skilnaði.