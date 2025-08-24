KA daðrar við efri hlutann

KA og Fram byrjuðu 20. umferð Bestu deildar karla í dag og spiluðu á KA vellinum við glimrandi aðstæður. KA vann leikinn 2:0 og er núna í 6. sæti deildarinnar. Fram er að síga niður töfluna og er núna í 8. sæti.
Segja má að fyrsti hálftíminn í leiknum hafi verið með rólegasta móti. Fram byrjaði í löngum sendingum fram völlinn en það skilaði engu. Liðin spiluðu í frekar hægum takti og engin skot fóru á rammann og engar hornspyrnur voru teknar.
Það kom nýr taktur í leikinn þegar KA skoraði glæsilegt mark á 33. Mínútu. Hallgrímur Mar Steingrímsson, sem var í fantaformi í leiknum, átti sendingu á Birni Snæ Ingason. Birnir þrumaði í þverslána og boltinn barst út að vítateigslínu. Þar tók Birgir Baldvinsson boltann á kassann og þrumaði honum svo í bláhornið hægra megin. Birnir Snær fær þá væntanlega stoðsendingu fyrir mark Birgis.
Aðeins tveimur mínútum síðar bætti Jóan Símun Edmundsson við marki eftir laglegt samspil KA-manna. Staðan þá allt í einu orðin 2:0. KA reyndi að láta kné fylgja kviði og hefði alveg getað bætt við marki þegar Guðjón Ernir Hrafnkelsson komst í góða stöðu.
Fram mætti með krafti inn í seinni hálfleikinn en færin létu á sér standa. KA spilaði með sólina beint í andlitið og reyndu Framarar að nýta sér það. KA var hreinlega ekki að gera neitt fram á við og átti í vandræðum með að halda boltanum. Norðanmenn virtust sáttir með 2:0 stöðu og þegar leið á seinni hálfleikinn dofnaði smám saman yfir sóknarleik Fram. KA var líklegra liðið til að skora á lokakaflanum en ekki komu fleiri mörk í leikinn.
Fram hefur nú tapað þremur leikjum í röð og aðeins fengið þrjú stig úr síðustu sex leikjum. KA hefur unnið þrjá síðustu heimaleiki sína og gert jafntefli í tveimur útileikjum. Það eru fimm leikir í röð án taps.
