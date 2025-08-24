FH og ÍBV gerðu dramatískt 1:1 jafntefli á Kaplakrikavelli í kvöld. Bæði lið berjast um að komast í efri hluta deildarinnar áður en hún skiptist í efri og neðri hluta en tvær umferðir eru eftir þangað til það gerist.
Eyjamenn náðu forystu í leiknum á 88. mínútu leiksins en FH-ingar jöfnuðu þegar 5 mínútur voru liðnar af uppbótartíma leiksins.
Þorlákur Árnason þjálfari Eyjamanna var því heldur súr þegar mbl.is leitaði til hans til að fá viðbrögð við jafnteflinu.
Svona úr því sem komið var þá ertu væntanlega svekktur með 1:1 jafntefli eða hvað?
„Já algjörlega. Þetta var jafn leikur og lítið um færi. Mjög lokaður leikur. Svekkjandi að missa þetta í jafntefli en mikilvægt stig á mjög sterkum útivelli. Maður hefði samt viljað landa öllum stigunum. Það hefði munað mikið um það.“
Ég var nú svona að mestu búinn að skrifa netgreinina um leikinn þegar jöfnunarmarkið kom. Miðað við stöðuna sem var uppi þá hefðu Eyjamenn stokkið upp í 5. sætið en eftir jöfnunarmarkið þá eru Eyjamenn áfram í neðri hluta deildarinnar. Það er ansi stutt á milli í þessu, ekki satt?
„Já, það vita það allir sem kunna að lesa að deildin er gríðarlega jöfn. Við erum á góðu róli. Ég er ánægður í heildina með frammistöðuna þó að þetta hafi ekki verið okkar besti leikur. Þetta var heldur ekki besti leikur FH. En svekkjandi að missa þetta niður.“
Þessi leikur bauð ekki upp á mikið fyrir augað og hvorugt liðið var til í að taka sénsa. Var það ykkar upplegg í þessum leik?
„Nei, í rauninni ekki. Það kom mér á óvart að FH-ingar bökkuðu á okkur og það gaf okkur lítið af svæðum fyrir aftan þá. Þeir hafa greinilega verið hræddir við hraðann á okkar fremstu mönnum. Það breytti svolítið leikmyndinni að þeir hafi boðið upp á þetta á sínum heimavelli. Við áttum ekki von á því. Þannig í heildina var þetta gott en við hefðum getað verið betri sóknarlega.“
Nú eru 6 stig í pottinum og ég geri ráð fyrir að Eyjamenn ætli sér að enda í efri hlutanum áður en deildin skiptist. Sérðu það gerast?
„Miði er möguleiki. Við verðum bara að halda áfram að berjast og næsti leikur er á móti ÍA. Þetta er svo ótrúlega jafnt og hvert stig skiptir máli.“
Það leit út eins og þið Eyjamenn væruð ósáttir við dómgæsluna. Var það staðan?
„Mér fannst halla gríðarlega mikið á okkur í dag. Nokkur atriði. Tveir miðjumenn FH sem voru á gulum spjöldum sem hann sleppti þar sem þetta voru augljós gul spjöld. Annar þeirra var síðan tekinn útaf stuttu stuttu eftir það. Síðan fá þeir þessa aukaspyrnu sem þeir skora úr. Hún kemur eftir að dómarinn hafði gefið hagnað sem gaf þeim færi. Þú getur ekki bæði gefið hagnað og aukaspyrnu. Það er búið að taka það úr reglunum.“
Næsti leikur er á móti ÍA. Hvað þarf til að vinna Skagamenn?
„Við þurfum bara að mæta í þann leik eins og alla. Mæta og berjast. Skaginn er í þeirri stöðu að þeir þurfa að vinna alla leiki sem eftir eru til að halda sér í deildinni. Ef við mætum ekki stemmdir í þann leik þá verður það bara eins og með alla leiki í þessari deild. Þú bara tapar,“ sagði Þorlákur í samtali við mbl.is.